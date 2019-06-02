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吃生醃「嗆蟹」體溫飆40.5℃　她感染「溶血性弧菌」插管維生恐死

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▲嗆蟹。（圖／翻攝自寧波晚報）

▲賴姓女子吃了冰箱的「嗆蟹」後，出現神智不清的狀況。（圖／翻攝自寧波晚報）

大陸中心／綜合報導

浙江省寧海縣一位50多歲的女子吃了半個「嗆蟹」後，竟出現上吐下瀉、出冷汗、神智不清等症狀，家人覺得不對勁，趕緊將她送到當地醫院。醫師檢查後表示，患者最高體溫達到40.5℃，是典型的感染表現，可能已造成多重器官功能障礙，目前只能靠藥物、氣管插管維持生命跡象，「少數病人免疫力低下會出現休克、昏迷，甚至死亡的情況。」

綜合陸媒報導，賴姓女子5月24日中午翻冰箱吃了半個「嗆蟹」後，就出現了上吐下瀉、解大量水便、出冷汗、打冷顫、神智不清等症狀，家人覺得不對勁，趕忙將她送到當地醫院。

醫師檢查後表示，患者的頭胸CT都沒有異常，不過最高體溫達到40.5℃，是典型的感染表現，院方隨即替她進行抗感染相關治療；不過賴姓女子的病況進展得很快，短短半天時間過去，她就出現了無尿、神智不清的情況。

▲螃蟹,急診。（圖／翻攝自寧波晚報）

▲賴姓女子狀況不樂觀。（圖／翻攝自寧波晚報）

除了上述病況外，醫生也發現患者的肝腎、心肌功能也進一步惡化，嚴重的感染已經造成多重器官功能障礙，只能靠藥物、氣管插管維持生命跡象。醫生在綜合評估病情後稱，患者應該是「感染性休克」，食物中毒可能性大。由於情況不樂觀，賴女28日下午由寧海轉到李惠利東部醫院做進一步治療。

李惠利東部醫院重症監護室董縐縐主任提醒，有些醃製海產品因為在淡鹽水中存放時間過長，或者烹調時未燒熟煮透而容易變；變質的海鮮食物中，含有大量的副溶血性弧菌和其他細菌，民眾食用後易引起食物中毒。

董縐縐表示，一般在進食變質海鮮10小時左右，就會出現上腹部陣發性絞痛、腹瀉，多數中毒者在腹瀉後出現噁心、嘔吐，腹瀉多為水便狀，嚴重者會發生粘液便和粘血便；大部分病人發病後2至3天恢復正常，少數嚴重病人因自身肝功能不好、免疫力低下會出現休克、昏迷，甚至死亡。醫師提醒，螃蟹一定要洗淨煮熟再吃，避免中毒，煮熟的螃蟹也要避免存放太久。

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關鍵字：生醃嗆蟹,嗆蟹,螃蟹,醃製海產品,上吐下瀉,溶血性弧菌

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