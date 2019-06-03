澎湖3間國小聯合飛本島畢旅　驚傳學童遭拍裸照惹怒家長

▲澎湖地區三國小聯合畢旅，傳出有學童遭同學拍裸照，現在澎湖縣警察局婦幼隊已介入 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／澎湖報導

澎湖三間國小在今年5月底的時候舉辦聯合畢業旅行，但沒想到回到澎湖以後，卻傳出在行程當中有國小畢業生有人遭強拍裸照，而且這張照片還在通訊群組當中流傳，現在澎湖縣政府教育處已經介入，請社工通知澎湖縣警察局婦幼隊來進行後續筆錄偵辦。

其實小六學童參加畢業旅行期間遭到拍裸照，這件事在澎湖地區已經傳開，初步了解是澎湖三間國小一起舉辦畢業旅行，地點是在台灣本島的北部地區，就在夜宿在淡水的時候，疑似一名男同學在洗澡時，遭到同行的另一名同學闖入，並且用手機拍下裸照，而這張照片還被上傳到通訊群組當中，後來家長們一看到這張照片覺得事情相當嚴重，立刻通知校方趕緊處理。

校方在接獲通報後，趕緊介入了解當初拍攝的這名男同學動機，疑似是一時好玩、惡作劇才闖入拍照，並不知道事情的嚴重性，因為這樣的舉動可能已經觸犯刑法第310條第2項加重毀謗罪：「未經同意，基於有趣、惡作劇或報復之心態在網路上散布他人裸照，該散布行為，同時流傳範圍廣泛，必然對他人名譽造成毀損之危害」。若再加上當時拍攝時未經同意，也會構成妨害自由罪嫌。另外被拍攝者還是未成年，其中還可能會涉及兒少相關問題。

澎湖縣政府教育處已經接手處理後續問題，委由社工來通知澎湖縣警察局婦幼隊來處理，釐清整起案件的發生情況以及是否構成相關的法律責任，同時也會請校方加強輔導學生。