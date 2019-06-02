新竹最慘外遇男！進摩鐵...到結束「只花48分鐘」　法院還幫認證

▲新竹一名外遇男子，被小三以「48分鐘時間太短無法發生性關係」為由否認外遇。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名小三與人夫到摩鐵開房間，事後被正宮抓到，小三寫下協議書、賠償12萬後再被提告。小三辯稱當天遭到脅迫才「被承認」，更以「進摩鐵至結束48分鐘」否定兩人有嘿咻，不過法官經由錄影、音譯發現，雙方溝通期間理性、平和，且每人性交時間長短不同，無法以48分鐘作為有無性交的認定，認定小三犯妨害家庭罪證明確，因此依法判刑3個月。

判決指出，任職於竹北地區某醫院的林姓女醫檢師，與魏姓醫檢師陷不倫戀。 2018年6月間，2人利用午間休息時間，相揪到摩鐵開房間，不過僅40分鐘即結束。

未料，魏妻在查看行車紀錄器時發現丈夫竟載著林女上摩鐵，質問丈夫後，他才坦承與林女在摩鐵嘿咻。魏妻帶著丈夫跑到林女家中「斬桃花」，林女坦承不倫並簽下協議書，賠償12萬元。事後魏女再控告丈夫及林女2人妨害家庭。

林女否認發生性關係，她表示魏男與她相約吃飯，兩人到汽車旅館後，魏先洗澡，自己都在做自己的事，沒有發生性關係，更否認知情對方已婚。林女的辯護人則以「2人從開進摩鐵到結束共48分鐘，時間極短、應無發生性行為」為由為其辯護辯。

林女表示，魏男與妻子跑到林女家，當著她的雙親面前以提告、前科寄醫院等方式脅迫，她不得已才被迫承認與魏男發生性關係，並簽下願賠12萬的協議書。

林女之母證稱，魏男夫妻當天直衝她家，魏妻還臭臉凶罵女兒跟他丈夫發生性關係，說魏男已承認，要她一併承認，當時魏男還在一旁幫腔，魏妻說「不道歉不賠償，就會用力告」、「前科寄到醫院，一輩子無法進公家機關了」。加上林父也指責女兒，要她認錯，女兒才寫協議書。

不過，法官勘驗錄影檔，發現雙方談話氣平和並無明顯針鋒相對情形，且能理性談論本案發生經過，證明簽協議書過程沒有被脅迫，也沒有逼迫、不滿、要脅等情緒，且對話錄音譯中，林父要女兒到醫院檢查處女膜是否完整，來證明沒跟魏男嘿咻，足以認定林父是相信女兒所言才會提出此要求，並未嚴厲要求女兒認錯。且雙方對談過程，都知道彼此有錄音，在雙方皆有防備之下，不可能陷自己於不法，認定林母證詞不可採，協議書具證據力。

法官認為，林女曾與魏男的小孩視訊過，且與魏男工作有所接觸，難以認定林女不知他已婚，加上林女與魏男進了摩鐵，顯見2人去該處動機並不單純，雖林女辯護人辯稱2人在房內時間很短，但每人的性交時間長短均不同，無法因此認定2人沒發生性行為。另外，林女寫下協議書，承認與對方發生關係、賠償12萬，若未遭威脅寫下協議書，為何要在自家答應賠償對方12萬，成為日後訴訟證據，證詞不合理，認定林女犯妨害家庭罪證明確，因此依法判刑3個月。

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