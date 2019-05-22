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貫徹「習五條」兩岸協商　國台辦：新黨郁慕明5/24訪陸

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▲▼新黨黨主席郁慕明出席「畫晴．話情」張可芸油畫展剪綵暨新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲新黨黨主席郁慕明。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸今年來力推的兩岸「民主協商」再次啟動，國台辦今天上午宣布，台灣新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明將率台灣各界人士代表團於5月24日至30日先後到廣東、上海、江蘇、北京等地參訪。國台辦指出，在郁慕明一行訪問北京期間，兩岸各界人士將圍繞兩岸關係與民族復興開展對話協商，深入交換意見。

國台辦重申，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念 會上的重要講話指出，在中華民族走向偉大復興的進程中，台灣同胞定然不會缺席。

國台辦發言人馬曉光強調，我們（大陸）將與島內（指台灣）各界人士一道，共同探索兩岸融合發展與和平統一實踐，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共謀中華民族偉大復興。

▲▼大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，今年年初「習五條」發布，提出探索「一國兩制」台灣方案、啟動兩岸民主協商以來，陸方已在本月12日到15日邀請國民黨前主席洪秀柱一行參訪團，赴北京討論「兩岸關係和民族未來」，並由大陸全國政協主席汪洋於13日，在北京人民大會堂與洪秀柱會見。

當時洪秀柱提出兩岸各界人士的「六個共同倡議」，並獲陸方將研擬推動的承諾，而本次大陸國台辦再度宣布台灣政治人物訪陸，是否與洪同規格，由汪洋出面會見，以及雙方針對兩岸關係發展的「對話協商」內容，均引起討論。

不過，本次郁慕明訪陸，新黨發言人王炳忠雖在名單上，但他卻無法成行。王炳忠表示，自己受到民進黨當局限制出境，無法實際隨團登陸，因此新黨此行聯繫將由新媒體工作群召集人蘇恆負責，代表包括他在內未能赴陸的新黨青年軍與會。

▼中國國民黨前主席洪秀柱會見大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國國民黨前主席洪秀柱會見大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
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關鍵字：郁慕明,新黨,洪秀柱,北京,習近平,劉結一,國台辦,兩岸關係習五條,九二共識,一中原則

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