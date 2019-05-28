外媒用詞暗指「一中一台」　陸慷氣炸直接糾正英文用法

▲美台關係近日逐漸提升，港媒曾指兩方都是各取所需。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸外交部發言人陸慷昨（27）日主持例行記者會，有外媒記者提問，「美國總統國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）近期與台灣『對應官員』（Counterpart）進行了會談，中方是否已向美方表達關切？」陸慷當場嚴厲糾正，美國政府已經承諾它與台灣只是保持非官方的往來，所以不存在所謂李大維先生與博爾頓先生「對應官員」一說。

「Counterpart」意思為對等的職務官員，因此陸慷首先反駁記者英文用法，隨後回答對方提問，「我們多次說過，一個中國原則是中美關係的政治基礎。我們堅決反對美國政府以任何形式、任何藉口與台灣方面進行官方往來。我們也堅決反對任何企圖製造『兩個中國』、『一中一台』的行徑。」

▼大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

他再稱，「這一立場十分明確，也從未改變。我們再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台官方往來或提昇實質關係，慎重妥善處理涉台問題，以免對中美關係和兩國在重要領域的合作產生影響。」

港媒曾指，台灣面對大陸的施壓後，試圖透過與美方提升關係，獲得安全保護；不過值得注意是，美台這些舉動在大陸眼中，是牽動台灣地位問題、觸動大陸底線原則，甚至是對大陸充滿敵意，行為如同玩火。