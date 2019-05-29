傳北京建「一國兩制台灣館」　國台辦：兩制、和統是最佳方案

▲東莞「一國兩制」博物館籌備座談會現場。（圖／翻攝自香港紫荊網）

記者陳政錄／北京報導

近日東莞舉辦「一國兩制博物館」籌備座談會，提出將選址北京，並包含「台灣館」在內，對此大陸國台辦今天回應，「不掌握」有關情況，但發言人安峰山重申，和平統一、一國兩制是解決台灣問題、實現國家統一的最佳方式。

今年初中共總書記習近平提出探索「兩制」台灣方案，完成統一並推動民主協商後，大陸緊鑼密鼓的執行對台工作。據香港紫荊網報導，25日在東莞舉辦的一場「一國兩制博物館」籌備座談會上，主辦方指稱，將選址北京社博物館，並在館內設立香港館、澳門館、台灣館，預計邀請台灣專家參與未來的籌備討論。

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

對此媒體於今日國台辦記者會上，請陸方證實此一訊息，但發言人安峰山指出，「你提到的設立博物館的有關情況，我目前不掌握。」

但他也強調，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題、實現國家統一的最佳方式。 一國兩制是為了照顧台灣的現實情況和保障台灣同胞的利益福祉，體現了大陸方面對廣大台灣同胞的善意和關愛。

安峰山說，一國兩制在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣的現實情況，會充分吸收兩岸各界的意見建議，也會充分照顧到台灣同胞的利益和感情。

▼大陸推動一國兩制統一，圖為廈門環島路上標語。（圖／視覺中國）