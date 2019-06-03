狂摸女高中生大腿6分鐘　公車癡漢跑了！「一卡通」讓他現形

▲高雄市一名趙姓男子在公車性騷，遭到法院判刑 。（圖／翻攝高雄客運網頁）

地方中心／高雄報導

高雄市一名女高中生搭公車上學，但沒想到坐在旁邊的乘客，見到這名女高中生穿體育服，竟然伸手摸大腿，雖然女高中生不停閃躲，但是色狼並沒有鬆手的意思，時間長達6分鐘，雖然第一時間被這匹色狼跑掉，但是「一卡通」的刷卡紀錄讓他現蹤，被依對少年犯強制猥褻罪判處有期徒刑7個月，雖然可以緩刑2年，但是期間得交付保護管束，還有一場法治教育課程。

趙姓男子去年4月25日上午8點多從楠梓區的都會公園公車站搭上高雄客運的97號線公車，準備前往高雄楠梓火車站，在公車上坐在一名16歲的女高中生旁邊，眼見這名女高中生當時穿運動服起了淫心，伸手撫摸女高中生的大腿，雖然女高中生一直想要閃躲，但趙男根本不理會，持續摸了將近6分鐘，直到趙男下車後，遭受驚嚇的女高中生才請公車司機幫忙報警。

▲高雄市一名趙姓男子在公車性騷，遭到法院判刑 。（圖／翻攝橋頭地方法院網頁）

雖然一開始不知道趙姓男子的身份，不過警方還是透過一卡通的刷卡資料找到趙男，同時間這名被害的高中女生在驚恐中用手機拍下2張照片當成證據，雖然一開始趙男還辯稱是「不小心」，全案移送法院後，趙男說詞法官並不採信，認為高中女生被撫摸大腿以後有閃躲動作，已經清楚表達拒絕，趙男在對方閃避以後仍持續撫摸大腿，時間長達6 分鐘，已經屬於性騷擾，並非「不小心」。

法官依照對少年犯強制猥褻罪判刑，審酌趙男已跟女高中生和解，同時付出10萬錢和解金，因此判處7個月徒刑，得以緩刑2年，但期間得接受保護管束以及一場法治教育課程。