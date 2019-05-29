一卡通入主北捷挨轟　柯文哲暗指被新潮流騙

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員徐弘庭在市政總質詢時批評，市府重大政策錯誤是讓一卡通晚一年入主北捷，質疑市長柯文哲被前高雄市長陳菊騙，柯文哲卻回稱，「那個流啦！」，暗指被新潮流騙。



柯文哲強調，他主張開放市場，所以沒有去擋一卡通，「我們允許他來，他要擋我們那是他不對啊。」政治上是誠信，常常要相信別人。

徐弘庭反問，所以陳菊對你沒誠信？民進黨對你沒誠信？柯文哲說，就是說態度是這樣，這個叫互相，他們也有去要求。

徐弘庭批評，如果這都無法堅持，雙城論壇有辦法堅持立場嗎？而且前悠遊卡公司董事長林向愷也稱，市政府沒有堅持一年時間，造成由卡公司失去談判籌碼，也是未來獲利下降主要原因。

柯文哲表示，還是主張開放市場，至於「人家耍我們是人家不對」，徐說，如果柯文哲在議會公開說一句「我譴責陳菊的政治誠信，因為他答應對等結果放我鳥」，那算是給市民一個交代，邀柯文哲譴責。柯文哲表示，活在世界上是誠信，「我從來都不要故意騙人家」，但柯文哲卻否認陳菊騙他，推說「那個流（指新潮流）啦！」

徐弘庭表示，你會講說有人騙你，表示有跟這個流有承諾，拿悠遊卡換什麼東西？實問實答，為什麼會有時間差？如果講好某年某月某一天大家對等開放，「我們開了他沒開，那我們應該封起來」，柯文哲說，就是江湖險惡。徐痛批，「你沒有把家門關好，然後說江湖險惡。」

徐追問，總歸一句話，陳菊跟什麼流騙了你？你被他們騙，是或不是？如果不是就是你笨，如果是，就是你被騙，你要不是笨蛋就是壞蛋。柯文哲說，他是一個聰明的笨蛋。

徐弘庭再問，是就是，不是就不是，悠遊卡到底誰騙誰？柯表示，「你都知道還會問我。」徐弘庭說，所以就是陳菊跟什麼流，答案是「是」，請會議記錄記下，是陳菊跟什麼流騙了他。柯文哲則是大笑不否認。