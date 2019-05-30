男大生纏鬥他女兒！單親爸提早下班　回家開門撞見驚悚一幕

▲單親爸提早下班回家，卻撞見13歲女兒跟男大生在床上...（示意圖／取自pakutaso）

社會中心／綜合報導

台北市尤姓男大生熱戀13歲國一小女友，多次在女方家偷嘗禁果，不料小女友爸爸有天提早下班回家，當場撞見2人在床上，怒告尤男妨害性自主。士林地院審理後，考量雙方達成和解，尤男也願意履行3項附帶條件，因此判處有期徒刑2年，緩刑3年，交付保護管束。

判決書指出，尤男2016年9月結識少女後，短短不到1個月就跟對方交往成為男女朋友。由於少女是單親家庭，爸爸經常上班不在家，所以2人總是在女方位於新北市三芝的住處約會，不料尤男竟利用這個機會，3次跟少女發生性關係。

2017年12月23日下午3點，少女父親提早下班返家，撞見2人孤男寡女共處一室，直覺內情不單純，馬上報警處理，對尤男提告。

地院審理時，少女父親同意法官有條件地給予尤男緩刑，但必須履行3個條件：一、賠償10萬元。二、即便女友同意，只要未經其父親許可，就不得私自進入父女倆住處。三、即便女友同意，只要其未滿18歲，就不得與之發生關係。

法官認為，尤姓男大生和少女雖是男女朋友，但明知對方年紀尚幼，竟為滿足個人私慾、無法克制衝動，前後3次與少女發生性行為，已對少女身心健康和人格發展造成不良影響。

法官考量，尤男年紀尚輕仍在求學，也無前科紀錄，而且犯後坦承犯行、與女方父親達成和解，足見悔意，因此判處有期徒刑2年，緩刑3年，期間交付保護管束。