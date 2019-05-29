下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名男子日前下班後想去打運動，行經中山路與永平路口時，看到雙腿修長、穿著美艷窄裙的女子從百貨公司走出來，男子起心動念，一路尾隨到巷弄內，伸出鹹豬手抓揉女子的美臀！接著拔腿就跑。警方獲報後僅花20分鐘即將人逮捕，色狼解釋，是因為「一時好奇」。

▲他下班後原本想去打球，最後竟把窄裙正妹的美臀當籃球抓...（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，28歲蘇姓男子從事加工業，本月4日下午5點多下班，途中看見24歲美女出現在眼前，他一時把持不住，快步尾隨，直到無人的暗巷，出手襲臀！女子嚇到花容失色，大喊「有色狼！」蘇男轉身就跑。

▲窄裙正妹在暗巷裡被襲臀，嚇到花容失色。（圖／記者陳雕文翻攝）

受害女子跑去派出所報案；警方立刻呼叫線上警力在案發地附近尋找，20分鐘將人逮回派出所，蘇狼起初辯稱，「你們（員警）認錯人了」但女子指證歷歷，描述色狼的特徵（藍色上衣、NIKE球褲、紅色球鞋跟運動背包）蘇男才承認犯案。

事後蘇男解釋，以為女子是專櫃小姐，穿著窄裙讓他心跳加速，一時好奇想摸，深感抱歉，希望能獲得原諒。全案依《性騷擾防治法》送辦。

▼蘇男起了色心，快步追上窄裙美女，並一路跟蹤到暗巷後伸出鹹豬手。（圖／記者陳雕文翻攝）