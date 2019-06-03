李柏毅促追討陳水扁3000萬欠款　柯文哲：我跟他不熟啦！

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記者楊亞璇／台北報導

前總統陳水扁在台北市長任內在「核四公投案」及「台北電影節」違法動支第二預備金，欠了市議會3000多萬元，但呆帳懸列迄今，台北市議員李柏毅3日在總質詢要求台北市長柯文哲追討，柯文哲竟回說，「我跟他不熟啦！」

李柏毅指出，陳水扁欠台北市政府錢，1996年市府追加減預算送達議會時，議會決議附加但書：「本會未通過公民投票法之前不准動支」，但陳水扁堅持硬幹，1996年3月在沒有法源和預算的前提下辦理台北市的核四公投，計支1545萬7651元，要全體市民買單，亦會更函示市府「不再審議」，應予追回，復於93年7月6日決議「不予通過｣，再度要求市府追回，但該筆「應收保留數」掛帳至今。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

李柏毅提到，另於1999年市政總預算核列24,387,000元辦理「台北電影節」，經本會刪減4,387,000元，准列20,000,000元。但陳水扁依舊無視議會決議，實支35,276,650元，溢支15,276,650元，擬由第二預備金支付，但市議會95年6月9日三讀議決「不同意動支」，應予追回，但「應收保留數」亦掛帳至今。



對此，主計處長梁秀菊表示，議會有針對1996年民政局動支二備金辦理公投，議會不同意動支，但市府已經依法動支，行政院的函覆是，議會所做的決議是做參考，希望與議會積極溝通，讓議會同意，還是會請相關部會積極溝通。

李柏毅不斷追問這筆錢應該向誰討，柯文哲跳針不回答，強調他不會做政治上的衝突，最後說這個要問法務局，他不曉得有這筆錢，還推說環保局也有一筆清潔獎金有類似情形。

李柏毅砲轟，柯文哲不追討就是台北市民出，你太鄉愿了，李柏毅要求，市府應循民事訴訟途徑向法院提出對陳水扁的債權確認並取得債權憑證，陳水扁的海角七億追回時，可以將3000萬元歸還市庫。

柯文哲說，「你突然問我，法律我不熟，我第一次知道這個案子」，李柏毅虧說柯跟陳水扁很熟，柯文哲回稱「我跟他不熟啦，認識啦，但不熟，我對他病比較熟，跟他人不太熟。」



此外，柯文哲也提到，3月1日拜訪陳水扁主要談論出書事宜，至於是否傳授選總統的訣竅，柯回說「他的方法都沒用」跟扁同框，不是為了加分或扣分，問題要解決掉，跟他同台「加加減減差不多」。

對於陳水扁應該關回中監嗎？柯文哲說，這個要小英總統要解決，「我很高興我不是醫療小組負責任」，這個問題不曉得誰在負責，「我是主張2016年要解決，拖太久了。」

被問到阿扁特赦，柯文哲稱，正確的講法叫「處理」，把它當作歷史案件處理，還是要有個交代，總是要給社會交代，所以老實講2016年要處理完畢。