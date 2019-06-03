「發財外交」韓國瑜駁抄襲一說！　再點名蔡英文講清楚兩岸關係



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前在凱道造勢喊出「發財外交」、「加入FTA」等，讓鴻海董事長郭台銘郭台銘忍不住喊說「好像都在抄我的」；不過韓國瑜3日正面回應，「沒有什麼抄不抄，過去我們是灑錢，友邦來了我們就不停的灑錢，所以大家都笑我們凱子外交，我們把它轉化過來，用經貿當重心，我只用這個舉例而已。」

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

對於鴻海董事長郭台銘表示，韓國瑜所談的自由貿易協定FTA和發財外交，好像都在抄他的，對此韓國瑜說沒有什麼抄不抄，「中華民國駐外大使館除了把友邦的情感弄好之外，最重要就是發展經貿，過去我們是灑錢，友邦來了我們就不停灑錢，大家都笑我們凱子外交，我們把它轉化過來，用經貿當重心，我們外交一樣可以做發財外交，我只用這個舉例而已，這沒有抄不抄誰的問題。」

至於媒體提問有關「郭粉和韓粉分裂的看法」，韓國瑜則沒正面回應，「我一直在強調2020是中華民國生死保衛戰，過去這三年不光是台灣人民過的很苦，各行各業士農工商過的都非常的辛苦，事實上，整個中華民國在兩岸關係，急遽碰撞、急遽冷凍，是非常可怕，現在執政的民進黨，和對面的大陸，政權沒有熱線暢通，萬一發生任何誤會，是非常危險。」

▲韓國瑜再次點名總統蔡英文。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜進一步表示，「迫切希望兩岸一定要能夠和平的交流交往，如果這個現象在不改變改善的話，台灣將來會越來越危險，而且我也再次呼籲蔡英文總統講清楚，你到底要把兩千三百萬人帶到哪裡去，你一定要講清楚，我可以體諒你很為難，要競選連任，但你有這個責任，告訴兩千三百萬台灣同胞，你想把我們帶到哪裡去？這個講不出來，那就失去一個總統的天職。」