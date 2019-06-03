蔡英文Line不用公部門經費推國政　黨內人士讚：是「私器公用」吧

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

日前前行政院長賴清德被質疑借用台南市政府台北辦公室是「公器私用」，隨後他為了避免誤會也不再借用；反觀總統蔡英文，近來她積極使用Line推廣國政與黨內初選訊息，也被質疑公器私用，但據了解，Line的經費並非來自公部門而是基金會，黨內人士也笑讚，嚴格講應該是「私器公用吧」。

賴清德先前被雜誌拍到，進出台南市台北辦公室，新潮流要角、親賴幕僚，以及新系立委也都陸續進入；這被外界質疑，他選戰基地選在台南市政府台北辦公室是花公帑，有「公器私用」的疑慮。

對此，賴清德當時對外強調，如果跟幕僚開會或專家學者討論政策，會借用商務會館的會議室，只有有朋友見面或加油打氣時，才會借用台南市政府的台北辦公室，他也有向台南市長黃偉哲洽借過。他當時強調，如果因此造成台南市政府困擾，他願道歉，同時為避免誤會，日後不再借用。

反觀蔡英文陣營，近期也透過官方Line群組，除了分享與推廣國政事務外，也開始推黨內初選相關的訊息，這讓外界質疑有「公器私用」的疑慮。

對此，蔡英文陣營發言人阮昭雄3日表示，蔡總統個人Line的訊息，沒有一絲一毫用到公家資源，反而是利用總統個人的Line說明各項政策，「 蔡總統關於公私之分，她分得非常清楚」。據了解，Line群組的經費來自基金會，黨內人士笑稱，若嚴格說「那應該是私器公用吧」。

▼總統蔡英文Line群組。（圖／記者陶本和攝）

