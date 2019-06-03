北市警局不公布韓國瑜造勢人數　柯文哲：我是無辜的

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導



高雄市長韓國瑜日前在台北凱道造勢，不過警方卻未公佈人數，多位台北市議員質疑，警方遭受其他政治壓力。台北市長柯文哲3日赴議會接受市政總質詢時表示，「我是無辜的」。

台北市警察局長陳嘉昌表示，集會人數沒有估計，也沒有對外公布，這次是很大的集會，「我們在處理就蠻有壓力」，但他認為跟治安跟集會遊行無關的工作要減少，沒有這個需要，把工作做好就好，因為公布會引起一些解讀。

北市議員戴錫欽追問，在何時做的決定？陳嘉昌說，他是在討論相關勤務部署所做的決定，因為警政署的集會遊行的SOP沒有需要估算，他個人認為不適合。戴錫欽接著問，有沒有來市長室的壓力？柯文哲在旁說一句，「我不會管這種事，不甘我的事，我先聲明。」

▲韓國瑜凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

陳嘉昌強調，是自行做的決定，沒有其他的壓力。戴錫欽要求以後台北市政府對於未來的集會遊行都不要估算人數，陳嘉昌說「應該會朝這個方向。」

未料，柯文哲突然做出困惑的表情，補一句說，「我不曉得，這要幹什麼？這有什麼...？」

戴錫欽表示，不曉得為什麼要突然做這個改變，那就是重要參考值，有人說你錯嗎，警方估的是一個數字，主辦說的是一個數字，很多事情不證自明，在這個時間點局長做這個事情，讓柯文哲背黑鍋，讓外界以為下指導棋。

柯文哲反問陳嘉昌，你們內部在做也不可能不算（人數）？陳嘉昌表示，事前會做預估，作為警力部署的參考。戴錫欽強調，沒有估人數顯不合理。

陳嘉昌強調，「我做的事我自己負責」。柯文哲最後也表示，「我是無辜的」，警方不公布資料，但是內部資料一定有，常常資料就是會跑出去。