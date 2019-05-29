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騙到頂樓「潑油燒死」！只因她舉報校長性騷　16人求處死刑

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▲▼孟加拉19歲女子努斯拉特（Nusrat Jahan Rafi）舉報性騷擾卻被燒死。（圖／翻攝自推特／@TheMdMamun）

▲年輕的努斯拉特舉發校長性騷擾，卻被燒死報復。（圖／翻攝自推特／@TheMdMamun）

記者王致凱／綜合報導

孟加拉19歲女學生努斯拉特（Nusrat Jahan Rafi）今年3月底舉報校長性騷擾，反被校長下達「謀殺令」報復。過不到幾天，努斯拉特就被同學騙到頂樓，全身淋油活活燒死。孟加拉當局調查後，將包括校長在內的16人起訴，並求處死刑。

根據英國廣播公司（BBC）報導，努斯拉特在孟國南方小鎮費尼（Feni）就讀一所伊斯蘭學校。今年3月27日，校長將努斯拉特叫進辦公室「上下其手」，她嚇得立刻奪門而出，並在家人陪同下報警。受理的警員拍下她在警局報案的影像並外洩，還稱「這沒什麼大不了的」，但警方隨後仍將校長逮捕。事後，該名警員也被依非法錄製、散播報案人影像罪名起訴。

被警方拘留在獄中的校長，透過學校同事探視的機會，傳話向努斯拉特的家人施壓，要求對方撤銷指控但未果；校長隨後指示，如果有必要的話可以將努斯拉特殺害。此時，還有人刻意煽動街頭抗爭要求警方釋放校長，當地政客似乎也參與其中。

4月6日，努斯拉特到學校參加期末考試，卻被女同學以「你朋友被人打了」為由騙到頂樓。此時，努斯拉特發現自己被一群穿著伊斯蘭傳統罩衫的蒙面人包圍，對方要求她撤回對校長的指控。

努斯拉特一口回絕，沒想到眾人竟將預藏的煤油潑滿她全身，並點火打算將她活活燒死。警方表示，嫌犯原本想將現場布置成自殺，然而努斯拉特雖然全身80％嚴重燒燙傷，但並沒有當場死亡。

在救護車前往醫院的路程上，努斯拉特擔心自己可能撐不下去，便請陪同在身邊的兄長用手機替她錄了一段聲明。努斯拉特在影片中忍著疼痛說，「老師動手摸我，我會抵抗到底，直到嚥下最後一口氣。」可惜的是，努斯拉特因傷勢過重，於4月10日在醫院中去世。

努斯拉特遇害事件震驚孟加拉社會，當局也立刻深入追查，於5月29日宣布起訴包含學校校長、多名學生和2名政客在內的16名涉案人士，並且對所有嫌犯求處死刑。2名政治人物在除了政壇工作，也在該所學校中擔任要職。

警方表示，在涉案的16人中，已經有12人自白認罪，而該名校長已經在法庭上坦承教唆殺人，但2名政治人物則堅持沒有涉案。在努斯拉特死亡後，孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）承諾，一定會讓所有殺人犯受到法律的制裁。孟加拉法院尚未決定本案開庭時間。

▼4月19日，當地團體發起抗爭，要求替努斯拉特討回公道。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲▼孟加拉19歲女學生努斯拉特Nusrat Jahan Rafi因舉發校長性騷擾惡行，反被縱火燒死，掀起當地民眾不滿。（圖／達志影像／美聯社）

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