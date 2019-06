專訪不小心脫口「梅根很討厭」　川普怒斥假新聞…立刻遭錄音檔打臉

▲川普此行不會與梅根見面。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國總統川普日前接受英國《太陽報》專訪時,脫口說出薩塞克斯公爵夫人梅根馬克爾(Meghan Markle)「討厭」(nasty)。此話一出引起各界議論,川普立刻氣得在推特發文回擊指出,「這是假新聞!我從來沒有這樣說過她。」不過也隨即被公布的訪談錄音檔打臉。

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it!