專訪不小心脫口「梅根很討厭」　川普怒斥假新聞…立刻遭錄音檔打臉

▲川普此行不會與梅根見面。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普日前接受英國《太陽報》專訪時，脫口說出薩塞克斯公爵夫人梅根馬克爾（Meghan Markle）「討厭」（nasty）。此話一出引起各界議論，川普立刻氣得在推特發文回擊指出，「這是假新聞！我從來沒有這樣說過她。」不過也隨即被公布的訪談錄音檔打臉。

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月2日

川普至英國進行國是訪問前接受《太陽報》專訪，當時記者問他，知不知道在2016年美國總統大選期間，梅根曾公開指稱他有「豔女症」，而且非常擅長製造對立。川普對此表示，他完全不知道這些事，「我先前不知道這些，我能說什麼呢？我之前不知道她（梅根）這麼討厭。」不過，川普也說，他很高興英國能有一個「美國王妃」，相信梅根能成為一位非常出色的王妃，「我知道她會做得非常出色！」

川普得知這番話被各家媒體指為，「川普說梅根很討厭」、「川普覺得梅根很難搞」後，氣得在推特發文說，「我從來沒有說梅根很討厭，這都是那些假新聞媒體做得好事，CNN還有紐約時報會為此道歉嗎？我深感懷疑。」不過，立刻有現場錄音黨流出，狠狠打了川普的臉。

按照川普赴英進行國是訪問的官方行程，除了英國女王伊莉莎白二世以外，還會與王儲查爾斯夫婦、劍橋爵威廉夫婦，還有梅根的丈夫哈利王子見面，但是梅根會專心靜養，並照顧剛出生沒多久的亞契（Archie）。