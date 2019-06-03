重啟對話關鍵時刻！南韓及美國磋商　呼籲北韓「把握機會」

▲ 李度勳（左）、南韓國防部長鄭景斗（中）及畢根（右）在新加坡會晤。（圖／翻攝自南韓國防部發言人推特）

國際中心／綜合報導

新加坡「川金會」滿周年前夕，南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳1日在新加坡與美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）磋商，一致認為現在是北韓與美國對話的關鍵時刻；為盡早重啟對話，雙方需齊心協力。

李度勳及畢根都認為，南韓及美國一路走來緊密合作，也承諾未來將持續溝通及商議。南韓外交部指出，美方當天也展現出繼續與北韓協商的意志，以達成川金會聯合聲明中有關完全無核化、建立全新的北韓及美國關係、建立朝鮮半島和平體制等內容。

《韓聯社》指出，2月底河內「川金二會」破局後，北韓便放話要美國先改變談判方式，否則不願重啟對話。領導人金正恩4月出席最高人民會議時也表示，「只要美國採取正確的態度、找到能和我們共享成果的方法，在此條件下邀請舉行第三次首腦會談的話，我們也有意願再試試看。我們會保持耐性到今年年底，等著美國下定決心。」

此前，李度勳5月30日出席濟洲論壇時曾提及重啟無核化對話的重要性，「機會的窗口不會永遠敞開」，呼籲北韓把握時機。畢根本月4日出席韓美經濟研究所（KEI）在華府舉辦的例會時，也以「朝鮮半島的安保及統一議題」為主題，向北韓傳達類似的訊息。