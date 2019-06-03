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最後訊息「這男的有點怪」…她和陌生男開房竟成裸屍　摩鐵遭勒斃

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▲屍體,命案,死亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 24歲女性遭不認識的男子殺害。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前驚傳一起驚悚的命案，一名24歲年輕女性2日晚間8時37分左右被人發現陳屍在京畿道烏山市闕洞一間汽車旅館房間內，全身衣服被脫光，頸部有遭人緊勒過的痕跡。警方已經逮捕案發當天和女子一同登記入住的3旬男子，正展開調查。

烏山警察署調閱附近監視器後確認，死者2日傍晚5時22分左右與一名男子一起入住，但進房間後沒過幾分鐘就傳訊息給朋友表示，「跟我在一起的男的好像有點奇怪」。她的友人收到這封訊息後便聯絡不上死者，找上旅館業者闖進房間，便發現女子已經身亡。

警方鎖定和死者一起投宿旅館的33歲男子為最有力的嫌疑人，展開調查，3日上午9時10分左右在京釜高速公路安城休息站依殺人罪嫌將他緊急逮捕。警方稍早指出，才剛將嫌犯押送到警局，目前僅知他與死者此前並不認識，將調查兇嫌犯罪動機。

這起案件透過媒體曝光後迅速引起討論，網友紛紛留言表示，「怎麼會和不認識的人去汽車旅館？是性買賣？」、「就算是買春，怎麼能夠奪走他人的生命」、「為什麼質疑女生和不認識的男生去汽車旅館的留言比指責男生殺死女生的留言更多呢？」、「看留言就知道30、40歲男性的素質了」、「當然有可能是賣春，但更重要的是殺人犯逃走了」、「罵兇手都來不及了，檢討受害者的留言到底是怎樣」。

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