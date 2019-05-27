　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第十屆台灣小姐國服賽陳家珮奪第一　泳裝賽6月登場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者白珈陽／南投報導

第十屆台灣小姐準決賽國服賽，26日在南投縣埔里鎮五星級承萬尊爵渡假酒店隆重舉辦，本次比賽主題為「客家創意國服」，14位身穿客家特色禮服的佳麗在舞台上華麗走秀，並用中英文自我介紹，專業的儀態讓現場觀眾目不暇給。最後由頭戴象徵農民的斗笠的陳家珮贏得第一名，頭頂金色鳳冠的鄭婷怡為第二名，身著白底牡丹旗袍的楊佳穎獲得第三名。

▲第十屆台灣小姐國服賽。（圖／照見幸福工作室提供）

▲第十屆台灣小姐國服賽。（圖／照見幸福工作室提供）

請繼續往下閱讀...

▲埔里五星級承萬尊爵渡假酒店。（圖／記者白珈陽攝）

▲埔里五星級承萬尊爵渡假酒店。（圖／記者白珈陽攝）

▲客家國服賽第一名：11號陳家珮（中），第二名12號鄭婷怡（左），第三名14號楊佳穎（右）。（圖／記者白珈陽攝）

▲客家國服賽第一名：11號陳家珮（中），第二名12號鄭婷怡（左），第三名14號楊佳穎（右）。（圖／記者白珈陽攝）

國服賽事由台灣小姐第九屆冠軍高曼容搭配Tony Chen主持。高曼容4月19日在歐洲「Miss OneLife」全球賽中，從三十國參賽佳麗擠進前十強，而她也在全球直播中秀出台灣國旗，高曼容說，看到中華民國國旗在大銀幕全球直播時，那一刻她是強忍落淚，感動不已。她也說，「國際選美賽，台灣不缺席」、就是要「讓世界看見台灣」，台灣小姐都想為台灣盡一份心力。

▲主持人高曼容、Tony Chen。（圖／記者白珈陽攝）

▲主持人高曼容、Tony Chen。（圖／記者白珈陽攝）

▲第九屆台灣小姐冠軍高曼容，4月19日在歐洲「Miss OneLife」全球賽中獲得前十強殊榮。（圖／日管處提供）

▲第九屆台灣小姐冠軍高曼容，4月19日在歐洲「Miss OneLife」全球賽中獲得前十強殊榮。（圖／日管處提供）

經過高雄初賽、台中複賽脫穎而出的14位佳麗，進行國服比賽前，先是身穿白色禮服，手捧埔里筊白筍、18度C巧克力、甘蔗、百香果、玫瑰酒…等在地農產品，為來賓展示埔里特色。

▲埔里特色農產品走秀 。（圖／記者白珈陽攝）

▲埔里特色農產品走秀 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 埔里特色農產品走秀 。（圖／記者白珈陽攝）

▲埔里特色農產品走秀 。（圖／記者白珈陽攝）

進行到主題賽事，佳麗們必須穿上有客家特色的禮服走秀並中英文自我介紹，台灣小組選拔大會主席潘逢卿表示，客家禮服走秀分數佔80%，中英文自我介紹佔20%，最後依評分選出前三名佳麗。

佳麗們走秀的客家風國服，以客家花布、喜事用的大紅綢布為大宗，展現濃濃客家風味。最後由頭插牡丹花、上方再頂兩頂斗笠的11號佳麗陳家珮贏得第一名，頭戴金色鳳冠、身著紅花禮服的12號鄭婷怡拿下第二名，第三名是身穿白底牡丹花卉改良式旗袍的14號楊佳穎。

爭取到第十屆台灣小姐選拔賽在埔里、日月潭舉辦的南投觀光協會理事長茆晉祥表示，「台灣小姐」是台灣最本土、最悠久的選美品牌，也是唯一能代表台灣參加國際比賽的選美協會，每屆選出的台灣小姐均不負使命的做好「柔性外交」，而今年是以客家風采呈現比賽，希望客家創意服裝也能在國際舞台發光發熱。

6月23日第十屆台灣小姐選拔將在日月潭大飯店舉辦「外景泳裝比賽」，歡迎民眾入場觀賞；總決賽將在7月28日高雄蓮潭會館舉行。

ET快訊
Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！1年靠3副業翻
喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！早寫好18歲卡片萬人心碎
台中連環車禍！BMW大7連撞4車　駕駛命危搶救中

關鍵字：第十屆台灣小姐,埔里,泳裝

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李大芝聲音超療癒！《與惡》陳妤朗讀文壇大師小說　中性聲線網狂讚

影／雨用倒的！18縣市大雨特報　北市松山時雨量51.5毫米列一級淹水警戒

暑假衝一波！曼谷、東京單程1688元起　酷航5/28限時開搶

1350座紐澤西護欄全部清空！　彰化戰備道變機場跑道　

6大「影響荷包新制」看這邊！　6月1日起上路

新北400萬人口達標感恩回饋　電商加碼折價送好康

第十屆台灣小姐國服賽陳家珮奪第一　泳裝賽6月登場

10年後駁二可能沉入海底！員工與藝術家人體排字「1.5℃駁二」

半夜想吃鼎邊銼...孕妻急call求留　打烊沒人影！暖老闆「一看爆感動」秒懂

Live／萬安演習13:30登場　台北等7縣市陸海空管制違規最高罰15萬

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

具荷拉凌晨「欲在住處輕生」！　警方證實：屋內煙霧瀰漫

2歲童5樓墜落！男徒手接被砸暈男童家屬：一輩子把他當親人

痛到睡著！日本女生挽臉初體驗 醒來驚嘆：皮膚真的變光滑了

1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

煞車失靈！無人砂石車直撞對向 英勇哥「助跑縱身一躍」入車拉手煞

李大芝聲音超療癒！《與惡》陳妤朗讀文壇大師小說　中性聲線網狂讚

影／雨用倒的！18縣市大雨特報　北市松山時雨量51.5毫米列一級淹水警戒

暑假衝一波！曼谷、東京單程1688元起　酷航5/28限時開搶

1350座紐澤西護欄全部清空！　彰化戰備道變機場跑道　

6大「影響荷包新制」看這邊！　6月1日起上路

新北400萬人口達標感恩回饋　電商加碼折價送好康

第十屆台灣小姐國服賽陳家珮奪第一　泳裝賽6月登場

10年後駁二可能沉入海底！員工與藝術家人體排字「1.5℃駁二」

半夜想吃鼎邊銼...孕妻急call求留　打烊沒人影！暖老闆「一看爆感動」秒懂

Live／萬安演習13:30登場　台北等7縣市陸海空管制違規最高罰15萬

打玻尿酸結果爆痛　基金女王發文罵「惡醫」判決無罪

李大芝聲音超療癒！《與惡》陳妤朗讀文壇大師小說　中性聲線網狂讚

這！就是美女／170完美比例！Karen貼身黑洋裝辣曬S曲線

玉山盃／打擊較有信心　「二刀流」岳政華野手選秀

元氣故事車環台分享愛　金山學童好幸福

考核官都説讚！台東義消救災能力成績再突破　連4屆獲特優

取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

質疑同婚被館長直播幹譙老母　盧崑福怒轟：口頭禪是「不敢承認犯罪」

僅2個月跌落神壇？!《APEX英雄》收入大減3/4

美以「吃虧論」挑起貿易戰！人民日報：怎麼不談從「對華貿易」獲利益

生活熱門新聞

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別..

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：..

D罩杯妹實測青木瓜四物飲15天..

禮金兩人合包200元　他收8組..

巨蟹男手癢整理全家嘆：別嫁我這..

算命預言她嫁國外　婆婆靠一張照..

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起..

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

醫師、律師同婚登記　父母祝福

鋒面接力後面滯留型 　周二晨全..

17縣市大雨特報防短時強降雨

沒有蚵仔　奧客買大腸麵線怒折回

2歲↓別玩手機！20年後「50..

更多熱門

相關新聞

浮屍「腳狂抖」嚇壞殯儀館　高大成揭真相

南投縣埔里鎮24日在枇杷城排水溝發現一具浮屍，但身分難以確認，第一時間送往殯儀館。沒想到員工處理遺體時，死者雙腳突然無預警抽動10多下，讓所有人當場嚇壞，趕緊打119叫救護車。法醫高大成研判，「應該是那部分的肌肉還是活著。」

陶晶瑩泳裝秀開小型演唱會

埔里元首館辦兒童開心廚房社團

南投浮屍「腳突然抖動10多下」

南投大排現浮屍　民眾嚇壞急報警

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

網一早奔好市多　這商品已經搶光

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別開山路

Gogoro妹騎上烏來沒電！神力扛18kg電池下山

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：不能省點嗎

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

古一曝回歸《復仇者4》真正目的

iPhone SE 2新消息　規格一次看

神級女優「來台偷接S」！他爆精彩搏鬥內幕

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

貓養太大隻怎辦？網驚呆：這獅子吧

駕駛獲判撤銷罰單原因曝　鳳山警「站錯位置」

D罩杯妹實測青木瓜四物飲15天結果揭

更多

最夯影音

更多

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面