第十屆台灣小姐國服賽陳家珮奪第一　泳裝賽6月登場

記者白珈陽／南投報導

第十屆台灣小姐準決賽國服賽，26日在南投縣埔里鎮五星級承萬尊爵渡假酒店隆重舉辦，本次比賽主題為「客家創意國服」，14位身穿客家特色禮服的佳麗在舞台上華麗走秀，並用中英文自我介紹，專業的儀態讓現場觀眾目不暇給。最後由頭戴象徵農民的斗笠的陳家珮贏得第一名，頭頂金色鳳冠的鄭婷怡為第二名，身著白底牡丹旗袍的楊佳穎獲得第三名。

▲第十屆台灣小姐國服賽。（圖／照見幸福工作室提供）

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▲埔里五星級承萬尊爵渡假酒店。（圖／記者白珈陽攝）

▲客家國服賽第一名：11號陳家珮（中），第二名12號鄭婷怡（左），第三名14號楊佳穎（右）。（圖／記者白珈陽攝）

國服賽事由台灣小姐第九屆冠軍高曼容搭配Tony Chen主持。高曼容4月19日在歐洲「Miss OneLife」全球賽中，從三十國參賽佳麗擠進前十強，而她也在全球直播中秀出台灣國旗，高曼容說，看到中華民國國旗在大銀幕全球直播時，那一刻她是強忍落淚，感動不已。她也說，「國際選美賽，台灣不缺席」、就是要「讓世界看見台灣」，台灣小姐都想為台灣盡一份心力。

▲主持人高曼容、Tony Chen。（圖／記者白珈陽攝）

▲第九屆台灣小姐冠軍高曼容，4月19日在歐洲「Miss OneLife」全球賽中獲得前十強殊榮。（圖／日管處提供）

經過高雄初賽、台中複賽脫穎而出的14位佳麗，進行國服比賽前，先是身穿白色禮服，手捧埔里筊白筍、18度C巧克力、甘蔗、百香果、玫瑰酒…等在地農產品，為來賓展示埔里特色。

▲▼ 埔里特色農產品走秀 。（圖／記者白珈陽攝）

進行到主題賽事，佳麗們必須穿上有客家特色的禮服走秀並中英文自我介紹，台灣小組選拔大會主席潘逢卿表示，客家禮服走秀分數佔80%，中英文自我介紹佔20%，最後依評分選出前三名佳麗。

佳麗們走秀的客家風國服，以客家花布、喜事用的大紅綢布為大宗，展現濃濃客家風味。最後由頭插牡丹花、上方再頂兩頂斗笠的11號佳麗陳家珮贏得第一名，頭戴金色鳳冠、身著紅花禮服的12號鄭婷怡拿下第二名，第三名是身穿白底牡丹花卉改良式旗袍的14號楊佳穎。

爭取到第十屆台灣小姐選拔賽在埔里、日月潭舉辦的南投觀光協會理事長茆晉祥表示，「台灣小姐」是台灣最本土、最悠久的選美品牌，也是唯一能代表台灣參加國際比賽的選美協會，每屆選出的台灣小姐均不負使命的做好「柔性外交」，而今年是以客家風采呈現比賽，希望客家創意服裝也能在國際舞台發光發熱。

6月23日第十屆台灣小姐選拔將在日月潭大飯店舉辦「外景泳裝比賽」，歡迎民眾入場觀賞；總決賽將在7月28日高雄蓮潭會館舉行。