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「認識新莊王小姐嗎？」　李佳芬聽敏感問題...7個字回應了

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記者李唯甄、吳奕靖／高雄報導

高雄市長夫人李佳芬2日現身高雄社教館，欣賞崑曲《牡丹亭》，結束後接受媒體訪問，李佳芬全程面帶微笑，看起來心情相當不錯，但李佳芬一聽到敏感問題「認識新莊王小姐嗎？」，笑容瞬間僵住，全場空氣停格1秒後，李佳芬才哈哈大笑回答，「我不談這個問題」。

▲▼李佳芬受訪聽到敏感問題，笑容1秒變僵。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李佳芬受訪聽到敏感問題，笑容1秒變僵。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市長韓國瑜日前遭到吳子嘉爆料，指稱韓國瑜和一名「新莊王小姐」交情匪淺，意外捲入桃色風波疑雲，事發後，李佳芬多日沒有公開行程，也未對這件事多做回應。她2日現身高雄參加藝文活動，但夫妻倆並沒有在鏡頭前同台，而是一前一後抵達現場，對此，李佳芬表示，因為自己想把整齣戲看完，「市長行程忙、他也不懂，所以他走他的，我們有碰到一下」。

▲▼李佳芬受訪聽到敏感問題，笑容1秒變僵。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李佳芬受訪聽到敏感問題，笑容1秒變僵。（圖／記者吳奕靖攝）

李佳芬面對鏡頭，暢談看完崑曲心得，但是當現場有媒體問到「認識新莊王小姐嗎？」，李佳芬的笑容瞬間僵住、停格整整1秒之後，才又放聲哈哈大笑說「我不談這個問題」，並且一度轉身想離開，雖然問題敏感，但李佳芬臉上仍掛著笑容，展現十足高EQ，另外有記者提問「市長選了最辛苦的路選總統，妳會支持嗎？」，李佳芬仍笑笑回應「我們今天看戲、純看戲」。

韓國瑜30日聲明全文：

高雄市長韓國瑜表示，已經不能再忍，強調這不是個人政治生涯終止，而是人格摧毀，且摧毀我摯愛的家庭，唯有訴諸法律行動，由檢察官盡速偵辦，來還我清白，故已經委請律師對吳子嘉提出告訴，也請檢察官秉公調查所有吳子嘉所描述的人。

再次聲明，市長已正式委請律師持續搜證，除了對吳子嘉本人準備提起誹謗告訴,連同不經查證引用不實指控之新聞媒體、報導及名嘴都將考慮一併提告，也提醒媒體勿輕易引用未經查證抹黑。

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關鍵字：韓國瑜,李佳芬,高雄,牡丹亭,桃色風波,新莊,王小姐

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