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臉書、IG貼文「全刪光」！　蘋果宣告iTunes時代結束了

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▲▼臉書、IG貼文「全刪光」！　蘋果宣告iTunes時代結束了。（圖／翻攝自Instagram）

▲iTunes臉書、IG帳號貼文已經全被刪除。（圖／翻攝自Instagram、Facebook／下同）

科技中心／綜合報導

蘋果全球開發者大會（WWDC）召開前夕，蘋果2日突然刪除iTunes臉書粉絲頁和IG帳號上的全部貼文，似乎間接證實即將關閉問世已18年的iTunes服務。彭博社先前透露，蘋果打算關閉指標意義的iTunes產品，改用Music、TV和Podcasts等3個獨立平台取代。

蘋果2019全球開發者大會即將於6月3日至6月7日在加州聖荷西舉辦。彭博社透露，蘋果屆時將會宣布，改用音樂、電視和Podcasts應用程式3個獨立平台取代iTunes。

iTunes自2001年首度問世，2003年開啟iTunes Store線上商城服務，包括iPod、iPhone、iPod Touch及iPad都能夠過iTunes購買和下載音樂，為音樂市場帶來革命性變革，也改變了消費者取得、聆聽音樂的方式。

不過，蘋果近年開始將音樂服務轉移至音樂串流平台Apple Music，使iTunes的商業價值減低，加上為了因應Netflix等新型態影音串流服務的崛起，蘋果也改變其市場策略。

蘋果公司雖然尚未證實關閉iTunes的消息，但包括iTunes的Facebook粉絲專頁和Instagram帳號，都已經悄悄將全部貼文、圖片和影片移除，似乎間接證實iTunes將走入歷史。

▲▼臉書、IG貼文「全刪光」！　蘋果宣告iTunes時代結束了。（圖／翻攝自Facebook）

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