　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

WWDC週二凌晨登場　六大亮點預測一次看

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼蘋果2019全球開發者大會(WWDC 2019)。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果2019全球開發者大會(WWDC 2019)將於台灣時間4日登場。（圖／翻攝蘋果官網）

記者邱倢芯／綜合報導

蘋果開發者大會（WWDC）將於台灣時間下週二（4日）凌晨一點登場，預計將為iPhone、iPad、Mac、Apple Watch，以及Apple TV等蘋果主機們帶來大幅度的更新，預期將為全球果迷帶來六大驚喜。

iOS 13亮相　黑暗模式最吸睛
一如以往地，WWDC當中最受關注的就是iOS的系統大改版；目前所知的消息指出，代號為「Yukon」的iOS 13此次更新重點將擺在提升裝置處理效能、並減少漏洞、錯誤出現的問題；其中最大的亮點就是iOS 13將為用戶操作介面帶來大改版，也就是黑暗模式。

綜合外電指出，iPhone用戶未來將可一鍵開啟黑暗模式；事實上，Apple早就位MacOS Mojave搭載了黑暗模式，而iPhone用戶渴望在這次的改版當中，也可開啟手機的黑暗模式了。

另外，像是蘋果地圖、郵件，以及提醒等應用程式，iOS 13也帶了一些小幅度的更新。據傳，本次的Ios更新也會將Find My iPhon和Find Friends兩個應用程式可以合併為一個。

iOS、WatchOS都推健康功能
眾所皆知的是，Apple近年來相當致力於健康相關的應用；在iPhone當中的「健康」App將會在本次的更新中獲得一個新的介面，且會將使用者的將康數據浮動到平時的使用介面當中，讓你可更全面地了解每日健康統計數據和進度。

此外，在本次的更新當中，也可能帶來新的健康數據追蹤功能，如聽力健康；裝置會紀錄下你聽的音樂音量多大聲，或者是你附近接觸到的環境噪音音量等。另外在Apple Watch方面，將可能推出一款名為Cycle的獨立應用程式，將有可能藉次來追蹤使用者的睡眠紀錄。

iPad變得更像電腦
傳聞iPad可以透過iOS 13獲得更好的多任務處理支持，以及提升第二螢幕的兼容性，並且將支援iPad與MacBook一起轉換為外接顯示器，並支持滑鼠的使用。

MacOS 10.15帶來與iOS更多的整合性
據傳，今年的WWDC可讓iOS與MacOS的整合性更好，且就目前的趨勢，已經可以看到有越來越多的Apple電腦出現了許多iOS應用程式相關支援，且預估這樣的趨勢將會繼續下去。

另外，MacOS 10.15能夠為Mac帶來專門的音樂、電視節目，以及書籍相關應用程式；如此一來，它打破iTunes長久以來對Mac的「束縛」。

Apple Watch擁有自己的應用程式商店
對於WatchOS 6來說，此次最大的亮點，就是蘋果手錶產品將可擁有獨立的應用程式下載商店；此舉將有利於Watch更加獨立於iPhone，甚至最終可以獨立「生存」。

另外，外傳WatchOS 6所帶來的健康相關更新，有可能包含了一個名為Dose的新App，它將會準時提醒用戶服用他們的藥物。此外，像是Apple Watch錶盤預期也有些許的更新。

MacBook Pro改版
在Apple的開發者大會上的重點並不是硬體產品，不過據傳本次很有可能會推出新改版的MacBook Pro。先前蘋果已承諾在2019年時會更新這款電腦，而WWDC將是展示它的好時機。

ET快訊
八七水災罹難童轉世！休克2次找不出原因　司機臉鐵青：他們追來
全家爽吃迴轉壽司！他被拋下吃便當　自製「台版握壽司」網推爆

關鍵字：WWDC,iOS 13,MacOS 10.15,WatchOS 6

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

WWDC週二凌晨登場　六大亮點預測一次看

影／果迷要哭了！iTunes時代將結束　蘋果3日宣布新平台取代

U11系統更新出包　HTC：明起連3日提供現場維修服務

WWDC下周登場！　新版macOS兩款App、iOS 13黑暗模式搶先看

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

2020願承擔「任何重要職務」！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

WWDC週二凌晨登場　六大亮點預測一次看

影／果迷要哭了！iTunes時代將結束　蘋果3日宣布新平台取代

U11系統更新出包　HTC：明起連3日提供現場維修服務

WWDC下周登場！　新版macOS兩款App、iOS 13黑暗模式搶先看

JR紀言愷拍戲太投入「手捶車窗」爆血！　手臂全是黑青

新莊地藏庵大拜拜熱鬧登場　文武大眾爺首日「暗訪」出巡

國小迷你足球聯賽離島首站前往澎湖　縣長為小球員加油打氣

玉山盃／冠軍幕後功臣　新北捕手林辰勳靠眼神交換配球

吃鳳梨治飛蚊症？他胃炎「半夜暴吐」　醫點出另一項負面影響

中職／索沙對猿8局無失分好投　陳連宏：超優質先發！

上班心情不好、壓力大　心理學家：生活缺乏「目的感」會讓人生病

跆拳道大獎賽首設品勢　世大運隊出征羅馬移訓

楊丞琳被問有沒有遇到⋯？　「全場安靜2秒」開懷大笑！

「週休3日」還加薪！　老闆開心效率提高...員工壓力也減輕

3C家電熱門新聞

iTunes時代將結束　蘋果3..

U11系統更新出包　HTC：明..

HTC出大包！U11用戶軟體更..

WWDC下周登場！新版macO..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

iPhone在陸銷售額將可能砍..

iPhone 11預計9月登場..

想在YouTube搜到A片？請..

WWDC倒數！iOS 13黑暗..

Gmail機密模式下月擴及至G..

小米手環4預計今夏上市　彩色螢..

簡單4步驟找出「最划算冷氣」

iPhone XR再降價　售價..

iOS 13亮相倒數！最新20..

更多熱門

相關新聞

iTunes時代將結束　蘋果3日宣布新平台取代

正當蘋果全球開發者大會（WWDC）即將召開之時，彭博社報導宣稱，蘋果將宣布關閉2003年推出的iTunes線上商店的下載服務，象徵由蘋果開啟的線上下載音樂時代的終結。

WWDC下周登場！新版macOS兩款App曝光

WWDC倒數！iOS 13黑暗模式、提醒事項介面搶先看

iOS 13亮相倒數！最新20項重大功能爆料一次看

Apple推8核MacBook Pro

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼見到江湖傳說

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

世界最危險職業！每7天有1人身亡

迪麗熱巴撕掉上衣！露出黑Bra辣翻

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸出」

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面