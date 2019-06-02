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果迷要哭了！iTunes時代將結束　蘋果3日宣布新平台取代

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▲▼iTunes。（圖／記者范家宏攝）

▲iTunes。（圖／記者范家宏攝）

科技中心／綜合報導

正當蘋果全球開發者大會（WWDC）即將召開之時，彭博社報導宣稱，蘋果將宣布關閉2003年推出的iTunes線上商店的下載服務，象徵由蘋果開啟的線上下載音樂時代的終結。

據彭博社報導，蘋果在推出iTunes並影響零售店購買音樂專輯模式近二十年後，蘋果準備退出iTunes這項指標性產品，預計美國時間3日在加州舉行的年度全球開發者大會上，蘋果將宣布改用獨立音樂、電視和播放應用程式三個獨立平台取代iTunes。

事實上，蘋果要關閉iTune的傳聞已傳了很多年，目前iPhone和iPad已經可以提供單獨的音樂、電視和播放應用的服務，不需再使用iMac和iMacbook上的集中式iTunes應用。

iTunes2001年發布，2003年開啟iTunes商店的營運，包括蘋果的iPod、iPhone、iPod Touch及iPad，都透過iTunes下載音樂。當年問世後，曾為音樂軟體市場帶來革命性改變，讓果迷直接將CD音樂轉錄成數位音檔形式存入硬碟及MP3等相關音檔，而且還能直接下載音樂，改變了消費者取得音樂耹聽的管道。

不過，因為蘋果近年開始將音樂下載的模式轉到音樂串流的服務平台，iTunes的商業價值也跟著降低。為了因應Netflix等新型態音樂串流的崛起，蘋果也加緊腳步改變市場策。

儘管蘋果關閉iTunes的消息在WWDC召開前再度傳出，但蘋果公司目前對此尚無證實。

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關鍵字：iTune,蘋果,開發者大會,WWDC,iPod,iPad,iPhone

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