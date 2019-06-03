保護套洩漏新iPhone規格　鏡頭從膠囊型變為正方形

▲下一代iPhone的三款保護套試裝。（圖／翻攝自YouTube／9to5Mac）

科技中心／綜合報導

知名爆料網站《9to5mac》近日獲得下一代iPhone的三款保護套，他們將其試裝至iPhone XS系列和iPhone XR之後，發現機身大小並未有明顯變化，但許多小細節卻出現改變。

近日《9to5mac》收到來自中國大陸深圳的包裹，裡面主要是下一代iPhone的三款保護套，保護套整體看來與iPhone XS系列和iPhone XR所使用的沒有太大區別，除了鏡頭的挖空部分，從原先的膠囊型變為正方形。

而將保護套實際裝到iPhone XS系列和iPhone XR上，發現皆是可以裝備的，可見下一代iPhone的整體機身設計並未做出特別大的更動，但在iPhone XS系列上，可以發現保護套的電源鍵以及音量鍵的位置與iPhone XS系列的並不相符，保護套的位置皆較為下面一點，此外，靜音鍵的空間也拉長，似乎印證了靜音鍵將從現在的上下撥動，改為左右撥動（與iPad相同設計）；而iPhone XR除了鏡頭位置之外，是能與新保護套完美搭配。

▼iPhone XR除了鏡頭位置之外，是能與新保護套完美搭配。（圖／翻攝自YouTube／9to5Mac）

除了這些明顯的外在變動外，日前國外科技YouTube頻道「EverythingApplePro」就表示，新一代iPhone系列會沿用玻璃材質，但機身可能會改用磨砂玻璃質感，並採用顏色較暗的玻璃，而太空灰色也會採用光澤度較低的金屬邊框；揚聲器的部分，將維持雙揚聲器設計，並進一步提升音質，提供更響亮、清晰的音響效果。

至於相機部分，目前普遍相信蘋果會再添增一顆120度的超廣角鏡頭，成為三鏡頭手機，不過該鏡頭將不具備光學防手震功能，而另外兩顆鏡頭則是與原來相同的常規鏡頭及長鏡頭；預計新一代iPhone的後置閃光燈將維持原來的大小，不過亮度會更高、照明範圍也會更廣。