蘋果iPhone摺疊成「G形」　最新專利設計圖曝光

▲▼荷蘭科技網站LetsGoDigital先前根據USPTO文件上的專利圖示，設計了蘋果首款可折螢幕iPhone的渲染圖。（圖／取自LetsGoDigital）

科技中心／綜合報導

美國專利及商標局(USPTO)28日通過Apple摺疊螢幕專利，同時擴及該技術在iPhone及相關Apple產品的使用。本次通過的專利指的是iPhone的柔性外殼，能夠將手機「摺疊2次」，形成字母「G」的形式。

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綜合外電報導，Apple本次使用的材料可用於打造彎曲外殼，搭配面板廠推出的柔性螢幕，而本次專利中的機身外觀材料以「陶瓷及玻璃」為主；該專利內容主要針對裝置摺疊時承受壓力的方式，避免裝置損壞。對比三星Galaxy Fold延後上市時間，Apple這次的專利有可能就是折疊機的關鍵技術。

▲▼蘋果iPhone摺疊成「G形」。（圖／翻攝自Apple/USPTO）

對於未來摺疊機呈現方式的可能性，Apple提出的可能性為將裝置安裝2組鉸鏈，搭配3片獨立螢幕，使其外觀表現接近Galaxy Fold，或是對折再對折，讓iPhone呈現字母「G」的形式。

報導指出，儘管Apple已經開始專注在摺疊手機的外觀呈現，不一定代表果粉們能在接下來的幾年內迎來iPhone摺疊手機，而Apple一如以往的慣例，事先對此不多加評論。

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