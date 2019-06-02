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強力執法！月開110張罰單　新北嚴打三峽、樹林違規攤販

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▲ 強力執法！月開110張罰單 新北嚴打三峽、樹林違規攤販。（圖／新北市市場處提供）

▲ 強力執法！月開110張罰單，新北嚴打三峽、樹林違規攤販。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市市場處2019年5月會同警察局、環保局及區公所辦理為期1個月的強力整頓，針對緊鄰三峽市場的違規攤販進行淨空，並要求民生街、和平街及民權街店家不得占用人行道營業，另外，樹林博愛街及保安街一段16、20巷也進行連續1個禮拜的重點整頓，2場警方總計共開出110張罰單，有效解決周邊交通問題。

新北市市場處代理處長何國誠表示，為維護人、車通行權利及環境整潔，解決三峽市場周遭攤販違法占道問題，市場處已多次辦理整頓，2019年度更強力執行，自4月中旬開始勸導，5月份進行整頓，禁止於市場周邊違規設攤。

▲ 強力執法！月開110張罰單 新北嚴打三峽、樹林違規攤販。（圖／新北市市場處提供）

▲ 整頓後樹林區博愛街道路暢通，救護車行駛無虞。

何國誠說，民生街、和平街及民權街店家則需排列整齊，以確保行人可安全通行，截至目前為止警察局共計開出99張罰單。若屢勸不聽，則依路潔專案，請環保局將攤販違規占道之器具，直接當作廢棄物清除，絕不寬貸，也藉此彰顯這次整頓的決心。

附近住戶陳小姐表示，占道營業經常造成行人通行不便，經過市府的整頓，行人再也不用走在車道上，也沒有攤販四處流竄，讓消費者能放心逛街採買，我們住戶回家也多一份安心。

▲ 強力執法！月開110張罰單 新北嚴打三峽、樹林違規攤販。（圖／新北市市場處提供）

▲ 新北市環保局依路潔專案清除占道物品。

三峽市場外攤整頓外，也於樹林博愛街及保安街一段16、20巷進行連續1個禮拜的重點整頓，警方共開出11張罰單，如今該區周邊皆已恢復順暢，攤販整齊於兩側營業。整頓期間遇社區長者緊急救護事件，因整頓而使救護車順利完成救護任務，深獲市民肯定。

市場處表示，針對新北市各集合攤販，以兼顧攤販生計、消費需求及社區居民生活品質為原則，要求攤販限縮設攤範圍，並自主維護周遭環境，期能達到同時保障社區居民權益及兼顧攤販生計的雙贏局面。

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關鍵字：新北,三峽,違規,攤販

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