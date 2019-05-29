WWDC倒數！iOS 13黑暗模式、提醒事項介面搶先看

▲iOS 13黑暗模式、提醒事項介面搶先看。（圖／翻攝9to5mac）

科技中心／綜合報導

蘋果全球開發者大會（WWDC）將在下個月3日（美國時間）開跑，預期將會為iPhone、iPad、Mac、Apple Watch，以及Apple TV等主機的操作系統進行大幅度地更新，其中外界最關心的就是iOS 13會有那些變化，外國科技網站《9to5mac》就曝光最新的iOS 13介面截圖，包括黑暗模式、提醒事項等。

據《9to5mac》報導，黑暗模式將正式加入iOS 13，用戶可以在「設定」或是「控制中心」啟動這項功能，從曝光的截圖來看，主畫面唯一有變化就是下方的工具列（Dock），與過去半透明的樣式不同，這次顏色明顯加深，但在其他應用程式中，蘋果真的將「黑色」變為主要元素，除了眼睛較為舒適外，若是iPhone為OLED螢幕，預計將能更省電。

而在螢幕截圖後，修改圖片的介面也進行重新設計，背景不再是空白一片，而是顯示用戶主畫面的模糊版本，下方的畫筆工具圖像也進行重新設計，iPad上也預計導入相同設計，此外，iPad的畫筆將成為一個托盤，用戶可在畫面中移動，放到方便作業的位置。

▲提醒事項介面也產生變化。（圖／翻攝9to5mac）

提醒事項功能也將在本次進行大幅度更新，從曝光的截圖來看，在iPad上，進入提醒事項App後，左邊會出現「今日」（Today）、「排程」（Scheduled）、「標記」（Flagged）和「全部」（All）4種分類，此應用程式也將使用SF UI圓形字體。至於先前曾傳出蘋果有意整合Find My iPhone和Find My Friends兩大功能，這次新功能的名稱也曝光了，目前暫定為「Find My」。