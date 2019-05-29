　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

WWDC倒數！iOS 13黑暗模式、提醒事項介面搶先看

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iOS 13黑暗模式、提醒事項介面搶先看。（圖／翻攝9to5mac）

▲iOS 13黑暗模式、提醒事項介面搶先看。（圖／翻攝9to5mac

科技中心／綜合報導

蘋果全球開發者大會（WWDC）將在下個月3日（美國時間）開跑，預期將會為iPhone、iPad、Mac、Apple Watch，以及Apple TV等主機的操作系統進行大幅度地更新，其中外界最關心的就是iOS 13會有那些變化，外國科技網站《9to5mac》就曝光最新的iOS 13介面截圖，包括黑暗模式、提醒事項等。

據《9to5mac》報導，黑暗模式將正式加入iOS 13，用戶可以在「設定」或是「控制中心」啟動這項功能，從曝光的截圖來看，主畫面唯一有變化就是下方的工具列（Dock），與過去半透明的樣式不同，這次顏色明顯加深，但在其他應用程式中，蘋果真的將「黑色」變為主要元素，除了眼睛較為舒適外，若是iPhone為OLED螢幕，預計將能更省電。

而在螢幕截圖後，修改圖片的介面也進行重新設計，背景不再是空白一片，而是顯示用戶主畫面的模糊版本，下方的畫筆工具圖像也進行重新設計，iPad上也預計導入相同設計，此外，iPad的畫筆將成為一個托盤，用戶可在畫面中移動，放到方便作業的位置。

▲▼iOS 13黑暗模式、提醒事項介面搶先看。（圖／翻攝9to5mac）

▲提醒事項介面也產生變化。（圖／翻攝9to5mac

提醒事項功能也將在本次進行大幅度更新，從曝光的截圖來看，在iPad上，進入提醒事項App後，左邊會出現「今日」（Today）、「排程」（Scheduled）、「標記」（Flagged）和「全部」（All）4種分類，此應用程式也將使用SF UI圓形字體。至於先前曾傳出蘋果有意整合Find My iPhone和Find My Friends兩大功能，這次新功能的名稱也曝光了，目前暫定為「Find My」。

ET快訊
藍議員酸韓國瑜「忙著選總統」！爆副市長包庇親妹A走27萬
對發票「8碼全中」1千萬在眼前…他哭了：有開統編
iOS 13介面截圖曝光！　「黑暗模式」新功能搶先看

關鍵字：蘋果,WWDC,iOS 13,黑暗模式,提醒事項,Find My

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

WWDC倒數！iOS 13黑暗模式、提醒事項介面搶先看

現今智慧型手機消費趨勢　CNBC：不買新手機

OPPO Reno 10倍變焦版今亮相　讓「想像，更近一點」

快訊／蘋果iPod touch復活！突然上架「6顏色」釋出　售價6490元起

佳世達Computex展示聯合艦隊成果　大秀智慧零售、智慧工廠、智慧戰情室

主打數據處理、影像剪輯　Dell Precision工作站挑戰密集型工作負載

宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生

抖音母公司想開發智慧型手機　外界看衰

技嘉瞄準5G世代內容創作者　推出新系列高效筆電

三鏡頭時代確定來臨！　2019新iPhone還有這些新亮點

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

WWDC倒數！iOS 13黑暗模式、提醒事項介面搶先看

現今智慧型手機消費趨勢　CNBC：不買新手機

OPPO Reno 10倍變焦版今亮相　讓「想像，更近一點」

快訊／蘋果iPod touch復活！突然上架「6顏色」釋出　售價6490元起

佳世達Computex展示聯合艦隊成果　大秀智慧零售、智慧工廠、智慧戰情室

主打數據處理、影像剪輯　Dell Precision工作站挑戰密集型工作負載

宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生

抖音母公司想開發智慧型手機　外界看衰

技嘉瞄準5G世代內容創作者　推出新系列高效筆電

三鏡頭時代確定來臨！　2019新iPhone還有這些新亮點

「吃鳳梨治飛蚊症」遭教授打臉：酵素不會跑到眼睛！研究作者回應了

評韓國瑜凱道誓師沒必要　柯文哲：大家焦慮，動作越來越多

傳北京建「一國兩制台灣館」　國台辦：兩制、和統是最佳方案

成都地鐵偷拍波點妹裙底！肉搜起底竟是「新華社主任」

一個包30萬！女大生體驗貧窮睡三晚街頭　被迫討錢太羞辱痛哭

獨家專訪／宋讚養被騙「拍不雅影片」：我不能變一具屍體...講爸媽淚崩

議會審敬老金條例　北市府：開倒車！傷害社福專業

上一場對海盜目送開轟挨故意觸身　迪特里西3響砲復仇

戴資穎世界球后達129周　周天成第4、麟洋配連升8位排18

日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了

3C家電熱門新聞

WWDC倒數！iOS 13黑暗..

快訊／iPod touch復活..

iPhone 11預計9月登場..

華為P30 Pro暴跌3.2萬..

更新Windows 10恐因網..

iPhone SE 2最新情報..

智慧型手機消費趨勢　CNBC：..

2019新iPhone除了三鏡..

華碩ZenFone 6奪DxO..

iPhone SE 2新消息　..

iOS 13亮相倒數！最新20..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

OPPO Reno薄霧粉即將上..

找分頁不用滑半天！　Chrom..

更多熱門

相關新聞

快訊／iPod touch復活！突上架6顏色釋出

緊接著AirPods2代推出，蘋果無預警在官網上架全新「iPod Touch」，內容搭配A10 Fusion晶片，可驅動各款實境（AR）遊戲及APP，售價6490元起，分為32GB、128GB及256GB。

2019新iPhone除了三鏡頭還有這些新亮點

蘋果涉嫌出售iTunes用戶資料　訴訟賠償金上看1.57億

iPhone 11預計9月登場！11個版本曝光一次看

任正非：更可能是美國偷華為技術

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

北市府女幕僚爆偷情　午休幽會直擊

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面