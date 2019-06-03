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美國直擊／WWDC開發者夾克超吸睛　還有可愛小別針能裝飾

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▲▼蘋果開發者大會（WWDC）紀念品。（圖／翻攝Twitter）

▲蘋果開發者大會（WWDC）紀念品。（圖／翻攝Twitter）

科技中心／綜合報導

蘋果開發者大會（WWDC）將於台灣時間4日凌晨一點登場，預計將為iPhone、iPad、Mac、Apple Watch，以及Apple TV等蘋果主機們帶來大幅度的更新。而依照往例，蘋果會給參加的開發者們一些小禮物，來看看今年蘋果準備了什麼小驚喜吧！

據外國科技網站《9to5mac》報導，這次蘋果跟往年一樣給予開發者一件夾克和有許多別針的禮品包。這次的夾克雖然不像過去一樣有Levi's加持以及牛仔布設計，但用途相當廣泛，今年採用飛行外套的樣式，正反兩面皆能穿，除了有多種顏色供開發者選擇外，外套的拉鍊和釦子上皆寫著「WWDC」。

▲▼參加WWDC的上海商學院學生。（圖／記者邱倢芯攝）

▲WWDC今年的別針。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，蘋果還提供大量別針的禮品包，裡面除了有WWDC的別針外，還有本WWDC主視覺的機器人、表情符號、蘋果標誌等造型別針，開發者可以將這些別針別在自己的夾克上，而這些別針採用的「磁吸式」，因此開發者不用擔心別針會造成夾克損壞。除了夾克與別針外，蘋果還特別為獲得WWDC獎助金計畫的開發者提供一件特別的T-shirt，衣服上的圖案類似今年WWDC的邀請函，衣服顏色則是深藍色。

▲▼蘋果開發者大會（WWDC）紀念品。（圖／翻攝Twitter）

▲蘋果特別為獲得WWDC獎助金計畫的開發者提供一件特別的T-shirt。（圖／翻攝Twitter）

《ETtoday新聞雲》記者在美國現場訪問到了一群上海商學院的學生，他們表示他們是透過WWDC獎助金計畫來參加的，因此他們除了有夾克以外，還獲得一件特別的T-shirt。另外今年上海商學院表現不俗，全中國大陸能透過WWDC獎助金計畫參加的開發者名額僅有30個，該校就佔了9個名額。

▼參加WWDC的上海商學院學生，其中一位穿著的夾克為橘色版本。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼參加WWDC的上海商學院學生。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：WWDC,夾克,別針,開發者,蘋果

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