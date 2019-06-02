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嘉明湖山難事件逐年減少　山屋「登山教育」課成最大關鍵

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▲▼嘉明湖。（圖／攝嘉明湖國家步道網頁）

▲嘉明湖的美景被喻為「天使的眼淚」。（圖／翻攝嘉明湖國家步道網頁）

記者許展溢／台北報導

海拔3310公尺的嘉明湖被喻為「天使的眼淚」，這裡的美景時常吸引不少登山客前往一窺究竟。而嘉明湖中的向陽山屋和嘉明湖避難山屋，前幾年因管理不足，衍伸出環境、安全等狀況。2016年林務局台東林管處讓米亞桑戶外中心接手，為登山客上「登山教育」，山難事件逐年降低。

台東林管處說明，嘉明湖2個山屋至少各要有1至2人進駐管理，但2016年前，人力不足， 山屋吃、住狀況，包括環境、廚餘等都沒人在管外，甚至使用空間也無法公平分配，一切只能靠清潔人員，但效果就像3天打魚，2天曬網，非常有限。

請繼續往下閱讀...

台東林管處處長劉瓊蓮說，後來決定開放管理，以公開招標並設定限制性條件方式，如要有相關專長、條件，才能進駐，且必須先提出報告，再由有山屋管理經驗的外聘委員選出最適合的專業團隊。

▲登山、嘉明湖（圖／Joe Joe Huang提供。）

▲台東林管處表示，嘉明湖山屋由專業人士接手管理後，近年山難事件減少很多。（圖／Joe Joe Huang提供。）

米亞桑戶外中心接手後，目前除管理2個山屋，還要負責入口管制、查核住宿人員及管理山友和維護空間等，重要是的還要進行「登山教育」，傳達正確觀念和基本認知給所有登山客，減少意外在途中發生。劉瓊蓮表示，能有一群愛好山林，將登山當成興趣的職業登山者，以有趣、用心的方式提出建議、管理真的好很多。

劉瓊蓮提到，米亞桑戶外中心管理後，垃圾減量非常明顯，晚上也較少有人鬧事。另外，廚餘、夜間安全和遇到黑熊該如何相處等許多問題，和管理前差異很大，尤其很多登山客遇到高山症，受過高山救難訓練的米亞桑團隊，都可以很及時處理，山難近來更是減少很多。

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關鍵字：嘉明湖,天使的眼淚,山難,林務局,台東林管處,登山教育,登山客,米亞桑戶外中心

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