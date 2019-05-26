手機錢包丟車上！瑜珈老師夏威夷山區迷路　靠吃野果撐2周

▲志工與剛被找到的艾勒合影。（圖／翻攝自Facebook／@AmandaEllersMissing）



國際中心／綜合報導

35歲的艾勒（Amanda Eller）是一位來自美國夏威夷的物理治療師兼瑜珈老師，兩周前她獨自前往茂宜島馬卡瓦森林保護區（Makawao Forest Reserve on Maui）後失蹤，救難人員、志工與直升機立刻投入搜索，終於在24日傳出好消息，救難直升機在瀑布間的河床發現腿部骨折的艾勒。原來這段時間她從未離開水源，並尋找附近的野莓果腹才幸運保住一命。

「生存與死亡，我選擇了後者」艾勒獲救後告訴CNN記者，當時她將手機、錢包放在車上後進入森林，沒想到卻迷了路，走入面積超過2000公頃的林地，在意識到自己可能已經迷失後，她冷靜地尋找可以食用的野果，並選擇待在流動的乾淨水源附近。艾勒說她曾經多次聽到直升機的聲音，但她的位置被濃密的樹林遮掩，即便她用力揮手，也很難從至高的視野發現她。

▲所幸艾勒只受到輕傷。（圖／路透）



艾勒的母親表示，她的復原狀況非常好，除了腿部骨折、曬傷之外，並沒有其他大問題，醫生也感到非常驚訝，「艾勒是一名戰士，我想也只有她能挺過這個難關。」艾勒的男友則指出，她失蹤之後所派出的搜救直升機，都是透過GoFundMe募資獲得的7萬5000元美元（約台幣235萬元）所支付。