爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹　19歲女求申冤：天塌下來

▲被害人家門前掛起「殺人償命還我公道」白布條申冤。（圖／翻攝「李小雲13662」微博）

大陸中心／綜合報導

「我真的不願意相信所發生的一切是真的…」河南省南陽市社旗縣一名19歲李姓女子指控，村長到她家中想性侵母親，遭到媽媽抵抗，竟殺害媽媽和16歲弟弟及14歲妹妹，「希望能夠為我慘死的媽媽、弟弟和妹妹申冤，我將不勝感謝，叩謝！ 」對此，當地警方證實此事，已逮捕嫌犯。

當事人女兒近日在微博發文，「我叫李贇，今年19 歲，是南陽市社旗縣饒良鎮潭北村余崗莊村民。沒想到，2019年5月19日凌晨4點，一場慘絕人寰的災難突然降臨到我家。」

女兒指出，父親在外地打工，41歲媽媽在家中照顧讀書的弟弟、妹妹；事發當天凌晨，村長李松海來到她家，意圖性侵媽媽遭拒後，「慘絕將我媽媽殺死，並且連同我16歲的弟弟和14歲的妹妹也一同殺死。」

▼被害人女兒悲痛發文。（圖／翻攝「李小雲13662」微博）

女兒痛斥，李嫌作為一名村幹部簡直沒人性，其所作所為令人髮指、禽獸不如，「我真的不願意相信所發生的一切是真的，真是晴天霹靂，感覺天都塌了下來。我懷著無比悲痛的心情，懇請天下的所有人聲援我家，將村長李松海的獸性轉發出去，讓更多的人看到，希望能夠為我慘死的媽媽、弟弟和妹妹申冤，我將不勝感謝，叩謝！ 」

《澎湃新聞》從社旗縣公安分局饒良派出所了解到，當地確實曾發生同村村民殺害母子三人的案件，嫌犯已被警方控制，刑警大隊目前已介入調查。

潭北村相關負責人表示，李嫌是當地的自然村村民小組長。此外，有傳言稱李在案發兩小時後自首，但這一消息尚未獲得官方證實。