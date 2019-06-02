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萌娃摺紙提包送媽！貼心喊「喜歡我用紙做給你」　她秒噴飯：夭壽喔...

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▲萌娃摺紙提包送媽媽，喊「喜歡什麼都用紙做給你」，媽嚇壞。（圖／陳小姐提供）

▲頭頭摺紙提包送媽媽，還喊「喜歡什麼都用紙做給你」，媽崩潰。（圖／陳小姐提供）

記者陳韻如／採訪報導

小朋友的貼心是好事，但這份貼心好像有點怪怪的。一名綽號「頭頭」的小男孩從小就喜歡畫畫做勞作，美術天分極佳，日前他用了色紙做了薯條及手提包給媽媽，而正當媽媽感動的準備稱讚他時，他接下來說了句「媽媽以後你喜歡的東西我都可以用紙做給你」，頓時讓媽媽把稱讚的話吞回去，頭上冒出大問號「夭壽喔...好像哪裡怪怪的？」接著崩潰吶喊「紙做的我現在用不到啦～」。

頭頭的媽媽表示，他從小就非常有美術天分，只要給他一張紙及色筆，他就能安安靜靜的坐在書桌前許久，而貼心的他也經常畫出許多物品要分送給身邊的親友，讓媽媽相當感動。

▲萌娃摺紙提包送媽媽，喊「喜歡什麼都用紙做給你」，媽嚇壞。（圖／陳小姐提供）

▲頭頭的藝術天分極佳，在媽媽生日時還畫了生日蛋糕送給媽媽。（圖／陳小姐提供）

然而，這天頭頭用著他在幼稚園剛學會的摺紙摺了薯條、飲料以及手提包送給媽媽，由於頭頭的小手靈巧仔細，飲料還附上了吸管，正當媽媽準備稱讚他的作品時，頭頭立刻興奮的打斷她說「媽媽以後你喜歡的東西我都可以用紙做給你，口紅、手機、電視、衣服我都會用紙做給你」，讓媽媽瞬間崩潰，「怎麼好像哪裡怪怪的，以後賺錢買真的送我啦！紙做的東西媽咪現在還用不到啦～」。

▲萌娃摺紙提包送媽媽，喊「喜歡什麼都用紙做給你」，媽嚇壞。（圖／陳小姐提供）

▲喜歡畫畫的頭頭常常畫出讓媽媽讚嘆不已的作品。（圖／陳小姐提供）

事後媽媽把頭頭的有趣事蹟PO上臉書，不少網友全被頭頭萌翻，還開玩笑的說「他打算等妳百年後用燒的寄給妳」、「雖然怪怪的，但心暖暖的」、「可以做個豪宅之類的」。

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關鍵字：摺紙,貼心,萌娃

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