韓國瑜「為中華民國不惜粉身碎骨」　鄉民女神黃捷說話了

▲黃捷PO文希望韓國瑜先辭掉市長職務。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在凱道參加「韓粉大會師」，在舞台致詞時高喊：「為中華民國不惜粉身碎骨」，這一幕看在高雄市議員黃捷眼中真的很崩潰，想跟市長說一句：請先對高雄市鞠躬盡瘁。

韓國瑜在凱道的時候，在整個演說的後段相當慷慨激揚的說：「韓國瑜承諾，2020年他準備承擔任何重大責任，為中華民國不惜粉身碎骨，2020年讓鬼混的政黨、讓民進黨下台，好不好！」這一幕看在黃捷的眼中，覺得非常的諷刺，黃捷說：「希望他也能對高雄市政拿出同樣的態度，鞠躬盡瘁」。

▲凱道造勢大會，韓國瑜再度表態願承擔重任。（圖／記者季相儒攝）

其實韓國瑜前往凱道造勢，這已經是讓黃捷第二次公開喊話，早在5月31日的時候，黃捷就已經發表聲明，希望韓國瑜市長能夠聽進去，她強調：「請韓市長別忘了當前最重要的職務是高雄市長，他應該專心市政勿忘市民託付，而非口口聲聲說願意承擔卻連上班時間都忙著選舉，市民不可能接受這樣失職的市長更何況是總統？」

黃捷也曾在臉書批評韓國瑜「如此無心市政、請快辭職再參選」，更有網友留言嘲諷「他竟然兌現承諾了！利用假日去跑選舉活動」。面對黃捷批評，韓國瑜日前受訪時只以一句話平淡回應，「在高雄上任到現在，所有的反毒活動我參加過好幾場，尊重黃議員反應。」