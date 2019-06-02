爭論手機民調恐作弊　賴清德：蔡總統已對我展開人身攻擊

▲前行政院長賴清德。（圖／賴清德辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

有關前行政院長賴清德陣營直指，總統蔡英文陣營在各縣市搜集手機號碼；蔡英文2日指出，去聯想到作弊，不是一個負責任的政治人物。對此，賴清德下午受訪時回應，「聽起來蔡總統已經對我展開人身攻擊」。

由於日前有媒體報導指稱，台灣石油工會理事長陳嘉麟向會員蒐集支持蔡英文的手機號碼；這被影射是要在手機民調上作弊。而賴清德也有表示，「各個縣市很多團體」都發生類似情形。

對此，蔡英文2日上午在台中永順宮參拜後受訪表示，賴清德從政這麼久，應該很了解民調的作業方式，民調都是隨機取樣的，不可能受事先安排的影響。她強調，任何政治人物在做組織工作的時候，都會去找尋支持者、潛在支持者溝通與傳遞訊息的方式，「不能把這個跟要進行的民調連結，然後去聯想作弊，那不是一個負責任的政治人物。」

有關此說法，賴清德下午受訪時回應，認為蔡英文言重了，「很遺憾這場初選，我一直主張不要互相攻擊，聽起來總統已經對我展開人身攻擊」。

他強調，如果總統願意負責任了解昨天記者會狀況，記者問他，小英政府在利用中油產業工會搜集電話民調意見如何？他則是回答，請黨中央查明，必要的話也請當事人對外說明，釐清社會疑慮。

賴清德認為，這樣讓社會對民進黨初選增加信心，沒有要做其他指控，希望蔡英文總統想清楚，這是黨內初選，應該要力行君子之爭，「希望蔡總統守住，君子的風範」。

不過有關黨內初選手機民調的質疑，民主進步黨發言人周江杰稍早已經重申抽樣規則。首先，第一類公職民調以市話與手機各半進行隨機抽樣，再交由核定之各單位執行民調。市話以民調執行日期首日十二個月之前發行之住宅電話簿為抽樣母體，末二碼隨機。手機以初選民調執行日期首日前一季之國家通訊傳播委員會公布「行動通信網路業務用戶號碼核配現況表」為手機抽樣母體，末五碼隨機。



周江杰指出，其中住宅電話「末二碼隨機」，與手機「末五碼隨機」所產生的號碼，可以涵蓋目前761萬戶住宅電話與2922萬手機用戶。手機與市話抽樣程式已於上週5月31日經由民主進步黨民調委員會外部委員完成查核。本週6月6日正式抽樣前，也會請蔡英文同志、賴清德同志雙方陣營指派之專家查驗及見證下，完成總統初選民調執行樣本的抽樣工作。