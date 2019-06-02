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李佳芬前門進，市長後門走...　韓國瑜夫婦看戲有點不尋常

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▲李佳芬抵達高雄社教館，刻意不跟韓國瑜同台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李佳芬抵達高雄社教館，韓國瑜從後門立刻走，關係令人揣測             。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜公開行程當中，原訂要跟妻子李佳芬一同出席《牡丹亭》崑曲演出，不過兩個人卻沒有同時間抵達會場，反而是韓國瑜先到，大約晚一個小時李佳芬才出現，有趣的是，同個時間點韓國瑜就立刻從後門離開，似乎是刻意避免同台。

韓國瑜大約是在2日下午1點半左右抵達高雄社教館，不過一下車就只有看到他一個人，並沒有看到李佳芬陪同，與過去兩人出席共同場合時通常一起出現的情況頗為不同，有記者詢問韓國瑜「佳芬姐」？韓國瑜簡單回答「稍後就到」。

▲李佳芬抵達高雄社教館，刻意不跟韓國瑜同台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李佳芬抵達高雄社教館，韓國瑜從後門立刻走 。（圖／記者吳奕靖攝）

這個「稍後」就等了快1個小時，大約是在下午2點半左右，李佳芬才抵達社教館前門，一出現就吸引大批媒體上前採訪，詢問跟韓國瑜之間的關係是否有受到近期吳子嘉爆料影響，李佳芬哈哈大笑表示沒有！但詭異的是，李佳芬從前門來的這個時間點，韓國瑜就立刻從後門離開，雙方似乎刻意要避免同台。

記者也發現了這件事，立刻詢問從後門離開的韓國瑜，「沒有留下來跟佳芬姐一起看戲哇」，確定韓有聽見這個問題，但他沒有回應，立刻坐上車就離開，留下一頭霧水的記者 ，不過根據教育局的說法，他們雙方在社教館當中有短暫碰到面，至於有沒有交談，就沒有再透露。

其實說韓國瑜夫妻倆似乎要避免同台似乎有端倪可循，因為在韓進場看戲期間，他的貼身機要在社教館外面停車場不停透過手機發訊息、看訊息，同時對街道不停張望，不排除是在刻意錯開雙方的時間，而韓國瑜夫妻倆在這個時候有這樣的動作是否意味著什麼？也讓人有更多想像空間。

不過就在這場崑劇開始之前，韓國瑜被問到跟李佳芬的關係，他說：李佳芬近日都忙著跑公益，像是關心毒寶寶、外勞生育、和身心障礙等弱勢族群，另外也忙著研究農藥對農民的影響，「她每天都在做類似的事情，只是我們不對外張揚而已，希望大家不用想太多」。

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關鍵字：韓國瑜,李佳芬,吳子嘉,桃色疑雲,王小姐,社教館,高雄市

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