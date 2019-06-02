昔稱韓粉不理性…蔣萬安凱道挺韓　網酸：你也開始不理性了嗎？

▲藍營人士蔣萬安、柯志恩、李彥秀、呂玉鈴等多位青壯派藍委現身挺韓。（圖／ETtoday攝影中心攝）



政治中心／綜合報導

韓粉串聯力挺高雄市長韓國瑜造勢大會吸引上萬民眾上街支持，其中，國民黨立委蔣萬安也出席上台致詞，結果惹來網友砲轟「萬安，你也開始不理性了嗎？」

蔣萬安在臉書發文，再大的雨，也澆不熄台下民眾的熱情，「只要我們團結一心，讓國民黨重返執政，捍衛中華民國 大家過好生活！」不過，蔣萬安上月於委員會休息時間和同黨立委閒聊，提到韓粉都是不理性的，結果麥克風沒有關閉，這段話就隨著直播被播放出去，引來議論。如今，卻出席挺韓造勢大會，讓網友有點霧裡看花。

▲蔣萬安現身韓國瑜凱道造勢。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



有網友表示，「萬安，你也開始不理性了嗎XD」、「可以理解你想拿回政權，但支持這種咖是對國家好？」、「萬安我很難過」、「你為什麼表裡不一」、「你這樣到底是該不該支持你……國民黨初選都還沒出來你去站台幫忙抬神轎？」

▲蔣萬安現身凱道挺韓遭網友灌爆臉書。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



也有網友用一樣的話回應蔣萬安，「畢竟大部分的韓粉，都是不理性的」，其他網友也諷刺，「台下民眾比較不理性欸」、「萬安今天很理性」、「不理性der」、「你到底在幹嘛，連你自己都不理性了嗎？」

▲蔣萬安現身凱道挺韓遭網友灌爆臉書。（圖／翻攝蔣萬安臉書）