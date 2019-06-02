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凱道造勢後6月還有2場　韓國瑜：會用假日參加

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▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲六一凱道造勢後，韓國瑜表示之後2場都會用假日參加。（圖／記者季相儒攝）

記者李唯甄、吳奕靖、洪正達／高雄報導

六一凱道挺韓造勢大會圓滿落幕，主辦單位稱現場湧進40萬韓粉，韓國瑜最後在台上一句「我準備承擔任何重要職務」，更讓全場氣氛沸騰到最高點，而他也允諾，之後6月8日花蓮場和6月22日台中場，都會用假日的時間參加，「一場一場跟當地支持韓國瑜的朋友請益」。

韓國瑜2日回到高雄參加藝文活動，談到1日的凱道盛況，韓國瑜表示，這段時間支持者都被貼上不理性標籤，心情非常沮喪，自己向他們深深致歉，至於曾批「韓粉不理性」的立委蔣萬安，1日也上凱道力挺、結果臉書被灌爆，網友狂酸「結果你也不理性」，韓國瑜說，非常歡迎蔣萬安、或是其他立委要來都歡迎，「我們趕快走出陰霾、不能繼續困在一個島內，這樣是不行的」。

▲▼韓國瑜出席白先勇總製作牡丹亭崑劇，韓國瑜先行離場。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜批蔡英文「執政者應苦民所苦」。（圖／記者洪正達攝）

至於總統蔡英文批評韓國瑜提的「發財外交」是喊口號，韓國瑜回嗆，「執政者手上有權力、有資源，真的要苦民所苦」，嘴上批判來批判去不是重點，重點是要懂人民感受，另外有民進黨議員要求韓國瑜辭掉市長再去選總統，韓國瑜表示，3日就是議會總質詢最後一天，相信到時會有議員提出類似問題，到時會再答覆。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,2020,總統大選,韓粉,凱道,601韓國瑜

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