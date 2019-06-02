影／李佳芬甜笑酸吳子嘉：好像住在我們家　建議他看《自卑與超越》

記者李唯甄、吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前被吳子嘉爆料、意外捲入桃色風波疑雲，市長夫人李佳芬神隱幾天後，1日和韓國瑜一起現身凱道，2日夫妻倆又共同參加藝文活動，李佳芬受訪時被問到對吳子嘉爆料的想法，笑說「他好像住我們家」，自嘲家裡變得好擠，接著更說想介紹吳子嘉去看一本書，《自卑與超越》。

▲李佳芬在桃色風波後首度受訪，心情似乎不受影響。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜和李佳芬2日共同到高雄參加藝文活動，欣賞的雖然是愛情故事《牡丹亭》，但夫妻倆卻是一前一後、相隔1小時到場，韓國瑜先現身受訪後，就進入演藝廳欣賞白先勇老師導讀，李佳芬則在大約1小時後到場，她化著淡妝、眉開眼笑，看來心情不錯，似乎不受流言影響，記者問到她連2日一同和市長出席公開活動，是否是在曬恩愛？李佳芬說「這很正常啊，沒什麼」。

▲有小孩送上糖果，李佳芬當場擁抱、展現親民一面。（圖／記者吳奕靖攝）

至於李佳芬怎麼看待吳子嘉的爆料？她笑說，這傳言笑笑就好，但也忍不住酸了一下吳子嘉「好像住在我們家，霎那間我家變好擠、好多人擠進來的感覺」，對應韓國瑜日前爆氣嗆「吳子嘉好像全程站在旁邊看？」，夫妻倆受訪默契還是相當好，李佳芬也笑說，要介紹吳子嘉去看一本心理學的書，由阿德勒所寫的《自卑與超越》。

根據了解，這本書的內容主要描述「自卑情緒」，認為人類的行為都是出於自卑感、以及對自卑感的克服和超越。書摘寫著「凡是想克服自卑感，培養自己優雅氣質和高尚風度的現代人，這是一本不可不讀的名著」，似乎也道出了李佳芬對流言事件的感想。