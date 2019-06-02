　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

多瑙河船難失蹤21人遲未尋獲…家屬全抵匈牙利　南韓外長：毫無進度

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼多瑙河船難。（圖／路透）

▲罹難者家屬在意外發生後立刻前往匈牙利。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

匈牙利布達佩斯的觀光船「美人魚號」29日在多瑙河遭撞擊翻覆，目前已有7人死亡，還有21人下落不。肇事船隻「維京西根號」船長尤里在接受警方問話後被扣押，並遭到起訴，他的律師表示，警方已申請逮捕，法庭也禁止保釋。同時，匈牙利警方確定了7名罹難者的身分，但目前多瑙河水勢湍急，能見度低，其他失蹤旅客的搜救進度仍無進展。

《半島電視台》報導指出，一名不具名的法庭人員表示，烏克蘭籍尤里（Yuriy C.）已經遭到起訴，但無提供具體細節。「美人魚號」（Hableany）沉沒隔天，警方便以「危害水上交通，導致多人死亡」的理由，將尤里拘留在警局訊問，尤里的律師指出，法庭不願讓他保釋。據調查，尤里所駕駛的「維京西根號」（Viking Sigyn）是長135公尺、有4層樓高的大型觀光船。

▲▼多瑙河船難。（圖／路透）

▲救難人員只能在水面進行搜索。（圖／路透）

▲▼多瑙河船難。（圖／路透）

▲韓國與匈牙利救難隊試圖派出潛水員下水。（圖／路透）

警方發言人加爾（Kristof Gal）表示，他們透過指紋與南航當局合作辨識罹難者屍體，目前已確定7名罹難的南韓旅客身分，也已通知家屬認領。但是目前強勁的水流拖慢了搜救速度，剩下的19名南韓旅客與2名船員失蹤進入第3天，匈牙利國家水務局（National Water Authority）更指出，多瑙河的水位在1日達到最高值，約達6公尺，預計在5日或6日水位能下降至4公尺。

根據《韓聯社》報導，韓國外交部長康京和30日趕赴匈牙利後，與該國外交部長斯齊亞托（Peter Szijjarto）及內政部長品特（Sandor Pinter）會面討論救援計畫。康京和2日回國時向媒體表示，南韓當局在第一時間建議在多瑙河下游設置攔截網，避免失蹤者繼續往下漂流，但匈牙利搜救隊認為，依照目前水勢與能見度，無法安排潛水員下水作業，且有可能危及潛水員的安危，只能以直升機與汽艇擴大水面的搜索範圍。

▲▼多瑙河船難。（圖／路透）

▲南韓外交部長康金和（黃衣者）在事故地點勘查。（圖／路透）

康京和也指出，當時「美人魚號」是在橋墩下沉沒，目前水位太高，大型船隻無法進入事發區域進行打撈。康京和說，此行最大的目的就是與匈牙利政府保持密切合作，希望能積極展開救援，卻因不可抗力的狀況抱憾而歸。目前在多瑙河下游已發現許多船上的物品，韓方也和駐塞爾維亞大使聯繫，並向克羅埃西亞、羅馬尼亞與烏克蘭等國聯繫，期待能多方合作進行搜索。

除此之外，韓國外交部副部長李泰和則在救災會議上指出，南韓當局會要求匈牙利盡速查明事故原因，並且會全力協助罹難者家屬舉葬禮，「目前已確認7名罹難者身分，家屬也都在布達佩斯聽取最新的救援進度，政府將接受家屬意見，並與旅行社合作替他們完成葬禮。」

負責這次行程的南韓「Very Good Tour」旅行社專務理事李相武指出，該旅行團正在進行為期9天的歐洲行程，預計從克羅埃西亞出發，途經斯洛伐克、捷克、匈牙利、奧地利，最後從德國返回南韓，沒想到卻在行程第5天出事。

▼罹難與失蹤的旅客家屬在事故河畔聽取救災進度。（圖／路透）

▲▼多瑙河船難。（圖／路透）

ET快訊
威尼斯郵輪撞碼頭「前方船秒被推離岸」！民眾驚逃135秒畫面曝
讚韓國瑜造勢成功！吳子嘉不爆料了：我沒有要講內幕

關鍵字：匈牙利,布達佩斯,多瑙河,船難,康京和,南韓,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

第一次學走路、求喝奶！日奈良鹿苑開放整月　遊客可賞百隻初生小鹿

川普明出訪「英國人超不爽」　華郵：他挺誰當首相誰就倒楣

快訊／威尼斯郵輪撞碼頭「前方船秒被推離岸」！民眾驚逃135秒畫面曝

美中利益權衡擺眼前！薩爾瓦多新總統就職　BBC曝：美國優先

狂人又爆爭議！杜特蒂自稱「曾是同性戀」：後來被前妻治好

創天價！神秘客1.44億與巴菲特共進午餐　比前記錄多3634萬

多瑙河船難失蹤21人遲未尋獲…家屬全抵匈牙利　南韓外長：毫無進度

想和台灣一樣！20屆首爾酷兒遊行7萬人拉起彩虹　她淚喊：存在被認可

想喝啤酒沒有開瓶器？他一招帥氣噴飛啤酒蓋　網瘋傳影片：有點帥

新加坡8顆蝦餃成本15萬！　1個月即可養出滿滿「實驗室蝦」

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

2020願承擔「任何重要職務」！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

第一次學走路、求喝奶！日奈良鹿苑開放整月　遊客可賞百隻初生小鹿

川普明出訪「英國人超不爽」　華郵：他挺誰當首相誰就倒楣

快訊／威尼斯郵輪撞碼頭「前方船秒被推離岸」！民眾驚逃135秒畫面曝

美中利益權衡擺眼前！薩爾瓦多新總統就職　BBC曝：美國優先

狂人又爆爭議！杜特蒂自稱「曾是同性戀」：後來被前妻治好

創天價！神秘客1.44億與巴菲特共進午餐　比前記錄多3634萬

多瑙河船難失蹤21人遲未尋獲…家屬全抵匈牙利　南韓外長：毫無進度

想和台灣一樣！20屆首爾酷兒遊行7萬人拉起彩虹　她淚喊：存在被認可

想喝啤酒沒有開瓶器？他一招帥氣噴飛啤酒蓋　網瘋傳影片：有點帥

新加坡8顆蝦餃成本15萬！　1個月即可養出滿滿「實驗室蝦」

大便超臭「腸癌找上門」！6排便警訊小心：肚子壞菌太多啦

「小鄧紫棋」喝喜酒穿超辣！　一轉身尺度大開…網驚：要撐破了

第一次學走路、求喝奶！日奈良鹿苑開放整月　遊客可賞百隻初生小鹿

0603好星運開關│水瓶開好運，為巨蟹打打氣

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

路口驚悚對撞！　救護車翻覆小轎車飛稻田　2傷1命危

黃定和批「政治詐欺集團首腦」　呂國華：從不結黨營私

中職／長打能力復甦　蔣智賢腳傷無礙找回火燙手感

印尼夫妻檔詐財無底線！謊稱代辦親友來台　前後坑同鄉60萬

歐冠／凱恩傷癒先發繳一次射門　熱刺主帥：不後悔排他上場

國際熱門新聞

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣..

世界最危險職業！每7天有1人身..

即日起申請美簽須交出社群帳號

怕兒不利小學童　日本前官員持刀..

為躲男友同事性侵　她6樓跳下亡

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

8名登山客攻頂喜馬拉雅山　失蹤..

聖母峰運屍下山　費用達220萬

女生這裡都有痣？網一看全嚇傻

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國..

見「閨密和老公街角濕吻」她怒折..

扮沙國王子30年　卻誤吃火腿露..

尼姑頭應召站　巨乳妹可現場剃度

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面..

更多熱門

相關新聞

首爾同遊落幕　她喊：想和台灣一樣

首爾酷兒文化慶典素有「性少數者的節日」之稱，2019年迎來第20屆，1日舉行最具代表性的酷兒遊行。若看做是人類，酷兒文化慶典從新生兒到成年階段展現出驚人的成長，自2000年僅50多人的活動長成今年逾7萬人參與的盛會。參加民眾則異口同聲的將20年來的酷兒慶典定義為「將LGBT的存在告訴大眾的過程」。

橫濱無人電車逆向撞牆　14人輕重傷

從50到6萬人　20屆首爾同遊今登場

為躲男友同事性侵　她6樓跳下亡

南韓紙杯藝術家把星巴克人魚變龍貓

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼見到江湖傳說

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

世界最危險職業！每7天有1人身亡

迪麗熱巴撕掉上衣！露出黑Bra辣翻

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸出」

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面