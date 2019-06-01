從50到6萬人！20屆「首爾酷兒遊行」今登場　反方對街喊：性別平等NO

▲ 2018年7月14日第19屆首爾酷兒遊行。（圖／翻攝自臉書／서울퀴어퍼레이드 Seoul Queer Parade）

國際中心／綜合報導

南韓首爾酷兒文化慶典2019年邁入第20屆，其中最具代表性的活動「首爾酷兒遊行」1日在首爾廣場一帶登場。廣場上掛著寫上「邁向立足點平等的第20次挑戰」的橫幅，到處都有彩虹小物裝飾，現場LGBT族群和參加民眾無不享受這場慶典。

從2000年第一屆只有50多人參加，首爾酷兒遊行的規模逐年擴大，2018年主辦方宣稱有逾6萬人參加，預估今年將有更多人參與。昨晚另一場慶祝活動「首爾粉紅點」率先舉行，逾3000人以粉紅色燈海點亮首爾廣場。

▲ 昨晚的粉紅點慶祝活動。

首爾酷兒文化慶典組織委員會委員長姜明真（강명진，音譯）31日召開記者會表示，「想告訴大家，性少數者正和我們一同生活著。雖然有人反對慶典，打造所有人都可以和諧共處的社會環境是很重要的。」

遊行隊伍於今日下午4時（台灣時間3時）自首爾廣場出發，行經小公洞及地鐵乙支路入口站、鐘閣站到光化門前，接著折返回到首爾廣場，路程約4.5公里。遊行結束後，首爾廣場還會舉行慶祝表演。

另一方面，首爾廣場對面則聚集反對酷兒慶典的「反對同性戀酷兒慶典國民大會」成員，舉著「性別平等NO，兩性平等YES」、「男女相愛是先天，同性戀是後天」等字牌，高喊「反對制定《禁止歧視法》」的口號。他們主張，禁止歧視同性戀法即是歧視批判或反對同性戀的人，嚴重侵害良心及信仰、文學、表現自由。