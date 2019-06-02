　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

屍體也消失！他出門見幼子突失蹤「留滿地血痕」…前妻2天後詭提包閃人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屍體,命案,死亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 36歲女子承認殺害前夫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓發生一起疑點重重的命案，一名男子多年前和前妻離婚，和兒子已經有2年多沒見，日前相約濟州島一處民宿見面，沒想到卻遭前妻殺害，屍體至今下落不明。警方查案中發現，犯案的36歲高姓女子2年前再婚，而她的繼子3個月前在家中死亡，懷疑這2起案件有所關聯，已展開調查，但高女對棄屍地點說詞反覆，讓案情陷入膠著。

濟州東部警察署2日宣布，高女1日因上月25日殺害前夫後棄屍的罪嫌被緊急逮捕，今已承認殺人。警方指出，高女在第一輪訊問中表示，「自己一個人殺死前夫後就走了」，但第二輪訊問時對棄屍地點、犯案動機、手法等皆保持緘默。她在第一輪訊問中對犯案動機及棄屍地點的說詞大多與事實有出入，也拒絕額外調查，使警方辦案遭遇困難。

初步調查指出，高女上月18日自全羅南道開車上船進入濟州島，目前還不清楚當時是否有人同行。她25日下午5時帶著6歲的兒子和住在濟州島的死者會面，一同前往朝天邑的一間民宿，此後便不見死者行蹤。2天後的27日，高女獨自提著包包走出民宿，隔天搭船經首爾回到忠清北道的住處。

死者家屬指出，男子出門見2年沒見的兒子以後便無消無息，27日下午報警，但2小時候卻又再度報警，稱男子「疑似自殺」。警方獲報得知男子失蹤後曾詢問高女，而高女當時表示，死者在他們在入住民宿當晚就離開，但警方調閱附近監視器發現，25日進入民宿時便是死者的最後身影，並未找到他步出民宿的畫面，顯示高女證詞與事實有出入。

警方31日在民宿客廳、浴室地板等發現大量血痕，確認為死者血跡，推測犯人就是高女，1日在高女住處將她緊急逮捕，還發現凶器及鋸刀，趕緊將高女押送至濟州島調查。據死者家屬透露，高女與死者離婚後便不讓死者與兒子見面。

此外，警方發現，高女現任丈夫與前妻生下的兒子今年4歲。高女與他再婚後便將男童收為繼子，2人一同撫養，而男童3月2日被發現在家中死亡；警方目前正調查這2起案件是否有關。

ET快訊
八七水災罹難童轉世！休克2次找不出原因　司機臉鐵青：他們追來
全家爽吃迴轉壽司！他被拋下吃便當　自製「台版握壽司」網推爆

關鍵字：命案,棄屍,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「週休3日」還加薪！　老闆開心效率提高...員工壓力也減輕

滿天亮晶晶的「人造衛星」！　天文學家驚：快比星星多了

澳洲總理訪問索羅門群島　路透：防止南太平洋轉向北京

屍體也消失！他出門見幼子突失蹤「留滿地血痕」…前妻2天後詭提包閃人

美國大峽谷2個月內4人亡！　觀光客「為了自拍不要命」

俄是稀土救星？含量「全球第四」但開採延遲　礦業公司：供美仍太早

有錢老爸帶4子女遊英國！倫敦5星飯店每晚要價87萬…川普直接包整層

第一次學走路、求喝奶！日奈良鹿苑開放整月　遊客可賞百隻初生小鹿

川普明出訪「英國人超不爽」　華郵：他挺誰當首相誰就倒楣

影／快訊／威尼斯郵輪撞碼頭「前方船秒被推離岸」！民眾驚逃135秒畫面曝

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

2020願承擔「任何重要職務」！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

「週休3日」還加薪！　老闆開心效率提高...員工壓力也減輕

滿天亮晶晶的「人造衛星」！　天文學家驚：快比星星多了

澳洲總理訪問索羅門群島　路透：防止南太平洋轉向北京

屍體也消失！他出門見幼子突失蹤「留滿地血痕」…前妻2天後詭提包閃人

美國大峽谷2個月內4人亡！　觀光客「為了自拍不要命」

俄是稀土救星？含量「全球第四」但開採延遲　礦業公司：供美仍太早

有錢老爸帶4子女遊英國！倫敦5星飯店每晚要價87萬…川普直接包整層

第一次學走路、求喝奶！日奈良鹿苑開放整月　遊客可賞百隻初生小鹿

川普明出訪「英國人超不爽」　華郵：他挺誰當首相誰就倒楣

影／快訊／威尼斯郵輪撞碼頭「前方船秒被推離岸」！民眾驚逃135秒畫面曝

JR紀言愷拍戲太投入「手捶車窗」爆血！　手臂全是黑青

新莊地藏庵大拜拜熱鬧登場　文武大眾爺首日「暗訪」出巡

國小迷你足球聯賽離島首站前往澎湖　縣長為小球員加油打氣

玉山盃／冠軍幕後功臣　新北捕手林辰勳靠眼神交換配球

吃鳳梨治飛蚊症？他胃炎「半夜暴吐」　醫點出另一項負面影響

中職／索沙對猿8局無失分好投　陳連宏：超優質先發！

上班心情不好、壓力大　心理學家：生活缺乏「目的感」會讓人生病

跆拳道大獎賽首設品勢　世大運隊出征羅馬移訓

楊丞琳被問有沒有遇到⋯？　「全場安靜2秒」開懷大笑！

「週休3日」還加薪！　老闆開心效率提高...員工壓力也減輕

國際熱門新聞

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣..

世界最危險職業！每7天有1人身..

威尼斯郵輪失控撞碼頭　畫面曝光

即日起申請美簽須交出社群帳號

怕兒不利小學童　日本前官員持刀..

為躲男友同事性侵　她6樓跳下亡

聖母峰運屍下山　費用達220萬

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

8名登山客攻頂喜馬拉雅山　失蹤..

女生這裡都有痣？網一看全嚇傻

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面..

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國..

見「閨密和老公街角濕吻」她怒折..

首爾同遊落幕　她喊：想和台灣一..

更多熱門

相關新聞

奈良鹿苑開放遊客　大賞初生小鹿萌喝奶

日本奈良市的春日大社「鹿苑」從1日起開放整整一個月，讓遊客一睹剛出生的小鹿及鹿媽媽們，從5月7日至31日，大約有115隻的小鹿出生，還有超過100隻的小鹿即將出生，是遊客前往遊玩的最佳時機。

多瑙河船難失蹤21人遲未尋獲

首爾同遊落幕　她喊：想和台灣一樣

橫濱無人電車逆向撞牆　14人輕重傷

從50到6萬人　20屆首爾同遊今登場

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼見到江湖傳說

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

世界最危險職業！每7天有1人身亡

迪麗熱巴撕掉上衣！露出黑Bra辣翻

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸出」

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面