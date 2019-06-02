屍體也消失！他出門見幼子突失蹤「留滿地血痕」…前妻2天後詭提包閃人

▲ 36歲女子承認殺害前夫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓發生一起疑點重重的命案，一名男子多年前和前妻離婚，和兒子已經有2年多沒見，日前相約濟州島一處民宿見面，沒想到卻遭前妻殺害，屍體至今下落不明。警方查案中發現，犯案的36歲高姓女子2年前再婚，而她的繼子3個月前在家中死亡，懷疑這2起案件有所關聯，已展開調查，但高女對棄屍地點說詞反覆，讓案情陷入膠著。

濟州東部警察署2日宣布，高女1日因上月25日殺害前夫後棄屍的罪嫌被緊急逮捕，今已承認殺人。警方指出，高女在第一輪訊問中表示，「自己一個人殺死前夫後就走了」，但第二輪訊問時對棄屍地點、犯案動機、手法等皆保持緘默。她在第一輪訊問中對犯案動機及棄屍地點的說詞大多與事實有出入，也拒絕額外調查，使警方辦案遭遇困難。

初步調查指出，高女上月18日自全羅南道開車上船進入濟州島，目前還不清楚當時是否有人同行。她25日下午5時帶著6歲的兒子和住在濟州島的死者會面，一同前往朝天邑的一間民宿，此後便不見死者行蹤。2天後的27日，高女獨自提著包包走出民宿，隔天搭船經首爾回到忠清北道的住處。

死者家屬指出，男子出門見2年沒見的兒子以後便無消無息，27日下午報警，但2小時候卻又再度報警，稱男子「疑似自殺」。警方獲報得知男子失蹤後曾詢問高女，而高女當時表示，死者在他們在入住民宿當晚就離開，但警方調閱附近監視器發現，25日進入民宿時便是死者的最後身影，並未找到他步出民宿的畫面，顯示高女證詞與事實有出入。

警方31日在民宿客廳、浴室地板等發現大量血痕，確認為死者血跡，推測犯人就是高女，1日在高女住處將她緊急逮捕，還發現凶器及鋸刀，趕緊將高女押送至濟州島調查。據死者家屬透露，高女與死者離婚後便不讓死者與兒子見面。

此外，警方發現，高女現任丈夫與前妻生下的兒子今年4歲。高女與他再婚後便將男童收為繼子，2人一同撫養，而男童3月2日被發現在家中死亡；警方目前正調查這2起案件是否有關。