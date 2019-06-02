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八里山區機車橫倒路中　騎士摔落3米深溝命危送醫

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▲▼連姓男子騎乘機車在八里山區發生車禍摔落3米深水溝，被路過民眾發現後報警。（圖／記者趙永博攝）

▲連姓男子騎乘機車在八里山區發生車禍摔落3米深水溝，被路過民眾發現後報警送醫。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市八里區荖阡坑路上，2日凌晨2時許發生一起嚴重的機車摔車意外。據了解，目擊民眾從八里開車往上山途中，發現一部機車橫倒路中央，卻沒有看到騎士，便打電話報警。警方趕抵現場尋找，發現21歲的連姓機車騎士，就摔落在一旁3米深的水溝內，被救難人員救起時，連男早已失去生命跡象，警方趕緊派請救護車將他送醫，經搶救後目前恢復生命跡象，但仍在與死神拔河中。

警方表示，2日凌晨2時許接獲民眾報案指出，一輛黑色機車倒在八里區荖阡坑路的路中央，警方獲報後趕抵現場，發現機車大燈仍打開，安全帽則掉落一旁，研判騎士就在附近，果然在一旁3米深的水溝內，找到了一名男性機車騎士，警方根據車牌比對查出，受傷的騎士就是車主連姓男子。

連男被找到時，早已失去生命跡象，警方立即派請救護人員，將他送往淡水馬偕醫院搶救，救護人員一路替連男進行CPR，而到院後經過醫生急救，連男目前恢復生命跡象，但仍處命危搶救中。

目擊者表示，他們當時從桃園開車到八里找朋友，要開車上山時，在路中央發現一部黑色機車，卻沒有看到機車騎士，覺得十分奇怪，便打電話報警，警方到場後才找到摔車的連姓男子，並不清楚連男為何會摔車。

警方事後派請鑑識人員到場採證，並將目擊者帶回交通分隊製作筆錄，待連男清醒後，警方也將對連男抽血檢驗，查驗是否有酒駕嫌疑。至於連男為何會摔車，警方表示還在調查中，目前員警正調閱附近路口的監視錄影器，要進一步釐清究竟是天雨路滑，亦或是車速過才會釀禍。

▲▼連姓男子騎乘機車在八里山區發生車禍摔落3米深水溝，被路過民眾發現後報警。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方對連男所騎乘的機車進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼連姓男子騎乘機車在八里山區發生車禍摔落3米深水溝，被路過民眾發現後報警。（圖／記者趙永博攝）

▲▼連姓男子騎乘機車在八里山區發生車禍摔落3米深水溝，被路過民眾發現後報警。（圖／記者趙永博攝）

▲▼連姓男子的安全帽，在摔車後掉落在10米遠的路面上。（圖／記者趙永博攝）

▲▼連姓男子騎乘機車在八里山區發生車禍摔落3米深水溝，被路過民眾發現後報警。（圖／記者趙永博攝）

▼警方在一旁3米深的水溝內，找到摔車的連姓男子。（圖／記者趙永博攝）

▲▼連姓男子騎乘機車在八里山區發生車禍摔落3米深水溝，被路過民眾發現後報警。（圖／記者趙永博攝）

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