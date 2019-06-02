凱道造勢卻擠爆台大醫院！　「地上、超商全是韓粉」病患家屬轟：全都出去啦

▲韓粉湧入臺大醫院，造成病患及家屬困擾。（圖／記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日晚間到凱道進行總統競選造勢活動，吸引了不少韓粉、企業人士參加；然而本該屬於寧靜場所的台大醫院卻被這場政治集會搞得一團亂。病患家屬在臉書大吐苦水，許多韓粉在院內大廳席地而坐，還把便利商店堵得水洩不通，讓他氣得大罵「這麼熱情全都出去外面啦」！

▲一名病患家屬不滿韓粉佔據臺大醫院公用空間。（圖／記者陳家祥攝）

該病患家屬在臉書社團「韓國瑜市長罷免連線」PO文，「遊行就遊行！幹嘛都躲進來台大醫院！大廳被佔滿！席地而坐！便利商店排到死！不知道很多病人及家屬都需要買東西嗎？這麼熱情全都出去外面啦！」對於韓粉湧入醫院很不恰當，還造成病患及其家屬的不便及困擾。另一名網友也指出，在臺大醫院餐廳吃飯卻遇到「挺韓部隊」圍繞，想安靜吃頓飯都難；還有網友說，「真的是毒瘤耶，要出來遊行還要癱瘓醫院」、「它們去掛號看腦殘的」。

事實上，這已經不是台大醫院第一次被「攻佔」了；上一次出現這種情況是「反年改遊行」，當時反對軍人年改的遊行民眾不僅衝進立法院，還痛毆警察和媒體記者，衝進無辜的台大醫院，把台大兒醫裡頭的廁所弄得髒兮兮，甚至在大廳狂妄咆哮「造反有理，革命無罪！」

►►►反年改擠爆台大兒醫 一夜之後廁所地板變了樣