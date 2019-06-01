這手相發大財！比爾蓋茲、郭董「M字掌」秒驗證　一招確認超有錢

網搜小組／綜合報導

不少人羨慕含著金湯匙出生的富二代，人生贏在起跑點，這輩子無憂無慮！不過也有不少企業霸主白手起家，靠著一點一滴的汗水打造事業王國，且手相都有一個共同點，到底是否命中帶財，似乎可從手相一窺天機。

最為人熟知的就是微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），連續22年蟬聯世界首富寶座，身價高達2.5兆元，擁有最標準的M字掌。據《三立新聞》報導，命理老師詹惟中指出，事業線和智慧線一定要夠長，才可形成一個M字形，如同麥當勞的形狀。

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▲蓋茲跟郭董都有M字掌！（圖／翻攝Bill Gates臉書、記者李毓康攝）

好野人最具代表的人，還包括：

「股神」巴菲特（Warren Buffett）身價多達2兆元，財產幾乎可富可敵國

鴻海董事長郭台銘，身價超過2000億元

阿里巴巴創辦人馬雲，身價6750億元

中共中央總書記習近平，曾被揭露可能坐擁115億元家產

韓國娛樂圈最強富二代，Super Junior成員崔始源家大業大是個藥廠小開，擁有10億元新台幣身價

韓國男神李敏鎬，電視劇每集酬勞200萬元新台幣，代言費3000萬元起跳

大家不妨伸出手快查看，是不是命中帶財？不過，若沒有M字掌也不要氣餒，詹惟中表示，手相會3個月一小變，3年一大變，純粹反射當下的運勢，相信努力就會改變命運，千萬不可過於迷信。

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