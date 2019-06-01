韓國瑜凱道造勢　鴻海郭台銘：打敗民進黨才是唯一目標

▲高雄市長韓國瑜今（1）日下午將出席凱道造勢活動，鴻海董事長郭台銘表示，如果韓市長有邀請，他一定會出席。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

高雄市長韓國瑜今（1）日下午將出席凱道造勢活動，鴻海董事長郭台銘表示，如果韓市長有邀請，他一定會出席，但目前仍未收到回覆；對於兩人拚初選短兵相接，郭則表示，韓國瑜與他二個人一定要真誠地相對，強調打敗民進黨才是唯一的目標。

鴻海董事長郭台銘今天出席Design For Change分享大會，會前接受媒體訪問時表示，韓市長與他本人都是國民黨初選的候選人，若能見面是件好事，讓人民有多一個選擇，就像推出新產品面世，可以讓人民自由選擇。

對外界傳出國民黨在總統選舉提名初選挺郭卡韓，郭台銘說，韓國瑜、新北市前市長朱立倫、國民黨立委王金平，都是可敬對手，各有強項，外界認為韓國瑜擅長造勢與庶民經濟，他則擅長實體經濟論述，「拚造勢跟拚經濟，我相信人民會看在眼裡。」

至於郭台銘陣營會不會也舉辦造勢活動？郭台銘說，他不懂外界為何認為挺國民黨顏面就一定要辦造勢大會，經濟問題沒有解決，沒有把市場的餅做大，一切都是空談，強調「開空頭支票，誰不會？」

郭台銘表示，大家都希望把稅收的餅做大，但錢從哪裡來，只有從富人身上來，從他開始先做起，這樣稽徵成本最低。對於外界認為用定額課徵富人稅，不如從稅率著手加稅，他則回應未來將有具體論述。