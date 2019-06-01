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適性揚才多元教育　黃偉哲表揚學藝參賽優秀學生

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▲台南市政府舉辦2019年學藝參賽優秀學生表揚大會，由市長黃偉哲頒獎表揚優秀學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦2019年學藝參賽優秀學生表揚大會，由市長黃偉哲頒獎表揚優秀學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為獎勵台南學藝參賽優秀學生，推展適性揚才、多元展能的教育理念，6月1日於民治市政中心南瀛堂，舉行2019年學藝參賽優秀學生表揚大會，表揚對象為2018年5月至2019年4月期間，榮獲國際性及全國性競賽前3名或特優公私立高中職、國中小學生，由黃偉哲市長頒獎表揚，肯定優異表現與學藝發展成就。

黃偉哲恭喜在座獲獎的同學，大家都非常辛苦，為台南市爭光，各位都是台南之光、台灣之光，充份見證學藝發展的成果，也是獲獎學生人生發展非常重要的起始階段。從2018年5月到2019年4月間，有這麼多代表學校在全國性、國際性比賽的同學，都有優異的成績，謝謝學生們的努力付出。

▲台南市政府舉辦2019年學藝參賽優秀學生表揚大會，由市長黃偉哲頒獎表揚優秀學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

表揚活動由南新國中弦樂團揭開序幕，市府也準備「親愛的世界，你好嗎？」與「翻動書頁的聲音」2本書籍，分別做為國小與國高中生賀禮，並落實培育學生多元展能、適性揚才之理念，點亮孩子心中的夢想。

▲台南市政府舉辦2019年學藝參賽優秀學生表揚大會，由市長黃偉哲頒獎表揚優秀學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

表揚對象為參加國際性及全國性以上各類多元競賽（語文、美術、舞蹈、戲戲、音樂、數理、科學、體育等）個人及團體獲獎之學生，共有2533人獲得表揚，特別是全國學生音樂比賽榮獲特優高達32團隊；其中，崇明國中於國樂合奏和絲竹室內樂項目再度勇奪特優第1名的殊榮，創下八連霸的新紀錄，成績非凡；而新興國中更再次奪得口琴合奏特優，創下連續15年特優紀錄。全國語文競賽成績卓越，總計有39位競賽員榮獲全國前6名的殊榮。台南一中、德光高中、家齊高中亦獲得2019台灣國際科展優秀成績。

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關鍵字：黃偉哲,表揚,學藝,優秀學生

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