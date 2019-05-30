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台南施政滿意度調查六都第三 黃偉哲：感謝市民鞭策和鼓勵

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▲台南市施政滿意度調查六都第三，黃偉哲表示感謝市民鞭策和鼓勵，會做得更好，讓市民有感。（圖／記者林悅攝）

▲台南市施政滿意度調查六都第三，黃偉哲表示感謝市民鞭策和鼓勵，會做得更好，讓市民有感。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

2019《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲拿到4星，在六都中，與新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜並列，施政分數67.3％則是六都第三，滿意度53.4％，六都第四。

台南市在八大施政面中的「觀光休閒」排名六都第一、「醫療衛生」、「環保」與「警政治安」皆為六都第二。對於民調結果，黃偉哲市長表示，上任以來，主要在處理爭議興革事項，比方說房屋稅、軌道建設等，尋求市民共識的過程中，還是感謝市民的鞭策和鼓勵。而施政項目中還有很大的努力空間，市府團隊會謙虛檢討，也會將各方民調數據納入施政參考，一定會再接再厲，做得更好，讓市民有感。

根據調查，在八大施政面整體平均滿意度，台南排名為六都第二，排名在桃園市之後，在新北市、高雄市、台北市與台中市之前，因為六都的人口結構與城市發展較為相近，比較基準亦較為接近，市府團隊感謝市民的支持，也會持續為市政建設打拼。

有關這次調查，台南市的「觀光休閒」六都第一，「醫療衛生」、「環保」與「警政治安」皆為六都第二，而「經濟與就業」則是六都第三、「教育」與「消防與公共安全」皆為第四，「道路與交通」則是第六名。

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關鍵字：施政滿意度,六都,黃偉哲,鞭策,鼓勵

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