與同僚相處不睦設計陷害　士官拆零件丟圍牆監視器曝犯行

▲在陸軍601旅服役的陳姓士官2016年11月間，將軍用卡車零件拋丟營區圍牆外遭起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市陸軍航空601旅服役的陳姓志願役士官疑因與同僚相處不睦，涉嫌在2016年11月間，趁服衛哨兵勤務時把軍用大卡車空氣濾清器與安全帶等零件拆下，拋丟在營區圍牆外，同僚要開車外出時發現零件不翼而飛報請上級處理，陳雖經軍方依陸海空軍刑法毀損罪嫌偵辦但不起訴，桃檢依職權逕送再議，根據營區監視畫面等證據佐證確實是陳所為，偵結依陸海空軍刑法毀損罪嫌起訴。

桃檢調查，27歲的陳姓士官在601旅飛機保修廠附件工廠擔任飛機結構修理上士，疑因與同僚相處不睦，想讓同僚負責維修保管的裝備出現缺失被檢討，涉嫌於2016年11月21日擔任營區衛哨兵警戒勤務時，將停放在哨所旁軍用大卡車上空氣濾清器與安全帶徒手拆下，趁無人注意時將零件丟出營區圍牆。

隨後不久，同僚要開車外出採買，發現卡車零件失蹤，檢查後發現空氣濾清器與安全帶竟遭人拆除，立即報請上級處理查辦，軍方調閱監視錄影器畫面發現，拆除空氣濾清器與安全帶就是陳姓士官，陳偵訊時矢口否認所有指控，軍方依陸海空軍法毀損罪嫌送辦，但後來陳卻不起訴。

桃檢依職權逕送再議，根據營區監視畫面佐證，以及多位軍士官指證，案發前大卡車使用均無異狀，陳姓士官擔任衛哨兵勤務時徒手拆除卡車零件並拋丟置營區圍牆外，明顯已涉及毀損；桃檢偵結，依陸海空軍刑法毀損罪嫌提起公訴。

【更多新聞】



►網路糾紛虎頭山談判起衝突 少年疑嗆聲慘遭圍毆惹禍

►桃園機場美食區換裝新登場 國人入出境休閒用餐好選擇

►桃園男情緒失控持菜刀要脅母親和阿嬤 4員警攻堅奪刀受傷