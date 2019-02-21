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社會 社會焦點 保障人權

不爽同行提早載客　司機堵人、丟螺帽判拘役　客運公司連座罰

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▲比亞迪向尼泊爾交付首批純電動巴士。（圖／視覺中國）

▲黃姓司機因不爽同行司機提早載客，於是以車阻擋行進還對他丟螺帽，遭到拘役與判賠。（圖為示意圖，與新聞事件無關／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導
一名客運司機因不滿同行的客運司機提早載客，將車開到下一站堵對方、阻擋離開，還拿螺絲帽丟擲對方的車窗，遭到民事與刑事的法律責任，而堵人司的的所屬客運公司，也須負起連帶賠償責任。

國光客運指控，2016年5月某日下午，由國光客運43歲吳姓駕駛的大客車正準備駛入玄奘大學校園內候車處時，因左方道路施工且有其他小客車暫停於候車處，吳駕駛遂於距候車亭前的一段距離即讓乘客上車。

豪泰客運的30歲黃姓駕駛卻因此心生不滿，超車後強行斜停在大客車行進路徑上，妨害吳男車輛正當行進。5分鐘後豪泰客運的黃男開到香山轉運站，因知道對方的行駛路線與到站時間跟他相同，竟將車停在香山轉運站入口車道，妨害吳男的車進站。

20分鐘後黃男還不解氣，手持螺帽朝吳男的車輛丟擲，導致吳男左側車窗玻璃損壞，因修復期間無法營運調度車輛，故國光客運向黃男與豪泰連帶求償修復費用6300 、營業損失2萬700元，合計2萬7千元。。

新竹地院依強制與毀損罪，判處黃男拘役80天，易科罰金需8萬元。而所屬豪泰客運公司，則需負起連帶責任。豪泰雖辯解，那段時間是黃男自由休息時間，在非工作時間而犯下毀損行為，應自行責任。但法官不採信，最後判黃男與豪泰應連帶賠償折舊後損失共2萬1328元。

事後吳男再另向新竹地院民事庭提出求償，請求黃男賠償精神慰撫金1萬5千元。法官認為，黃男以強暴方式，妨害吳男車輛行進權利，且在供公眾通行道路及轉運站上，其行為足以造成法秩序信賴動搖，漠視他人自由權程度不輕，最後判黃男賠償1萬5千元。

★圖片為版權照片，由視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經視覺中國許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：豪泰,國光,客運,玄奘大學,堵人,強制罪,毀損罪,連帶賠償

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