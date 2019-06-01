雲端最前線／61凱道造勢 韓粉籲15萬人重現三山韓流

新聞節目中心／綜合報導

由韓粉們組成的挺韓團體，於今日在台北凱道舉辦「決戰2020、贏回台灣」造勢大會，力挺高雄市長韓國瑜選總統，目前根據統計，由全台各地出發的遊覽車已經高達120部，韓粉們發起號召，期盼活動能湧進15萬人，重現韓國瑜選市長時「三山造勢」的激昂場景。對此議題，《雲端最前線》1日邀請政治評論員毛嘉慶、政治評論員余莓莓，與主持人深入探討此議題。

▲韓國瑜在臉書呼籲六月一日凱道見。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

今年4月27日，由資深韓粉陳清茂在高雄主辦的「挺韓國瑜選總統」活動，晚間因韓國瑜「路過」上台致詞，引發韓粉歡聲雷動，這回6月1日的凱道活動，已經由韓國瑜本人證實「有受邀、會參加」，「將在凱道和大家站在一起，表述近日的心路旅程」，更讓韓粉們大受鼓舞，紛紛從北中南發起號召，要在今天一起上凱道。

據了解，該活動安排韓國瑜要以「庶民總統大進場」方式，搭配戰鼓齊響、2000支喇叭齊鳴，以及150名旗手開道入場，且規劃在現場播放韓國瑜當時競選高雄時的「三山造勢」影片，由於韓國瑜去年在競選高雄市長時的三山造勢活動，效果空前驚人，因此這一回在凱道造勢的活動，也特別安排了回顧影片的橋段，讓大家回憶2018年韓國瑜造勢活動的人氣爆表的盛況。

▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

此外，日前台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽、及新北市議員唐慧琳舉行記者會，呼籲民眾穿上紅衣上凱道，台北市議員王鴻薇也說明，穿紅衣的意義是「紅衫軍」再現，除了找回當時的感動、氣勢之外，紅色代表「熱情溫暖」，在韓國瑜備受打壓的此刻，送上溫暖，更有「對民進黨感到火大」之意。

而面對外界質疑台北市黨部動員議員參加，同時是活動主持人的王鴻薇回應，並沒有動員，市議員的部分，她和其他主持人都是「自主意志」，沒有任何人動員。她也感慨，這場造勢活動是被黑得最厲害的一場。對此議題，《雲端最前線》1日邀請政治評論員毛嘉慶、政治評論員余莓莓，與主持人深入探討此議題。

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